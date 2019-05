Csepel-kupán jártak az evezősök, kisteleki diákolimpián jártak a görkorisok

A kisteleki diákolimpián rengeteg Csongrád megyei versenyző szerepelt eredményesen.

Fotó: Csala Nikolett

Az NKM Szegedből négy 14 éves tanuló fiú uralta a mezőnyt a Csepel-kupán. Ambrus Márk, Horpácsy Kristóf, Kunstár Simon és Vörös Bálint csak akkor nem nyert, amikor azonos döntőbe kerültek (a tanuló korcsoportban még nem rendeznek előfutamokat). Nevükhöz hét első és két második hely fűződik. Az NKM Szeged serdülő válogatottjai (Kovács Sándor, Kovács Péter, Virág Benke Nimród) az összetartó edzések keretében álltak rajthoz, és hozták a kötelező érmeket. Kovács Sándor az orv-nyolcassal aranyat, Kovács Péter és Virág Benke Nimród a négypárban ezüstöt nyert. A rajthoz álló szegedi utánpótlás-versenyzők 8 arany- és 5 ezüstérmet szereztek. A tanulók felkészítője Molnár Dániel, a serdülők és ifik edzője Dani Zsolt.Az NKM Szeged csepeli eredményei, elsők: Ambrus Márk, Kunstár Simon, Vörös Bálint, Horpácsi Kristóf (mind tanuló egypár, 1500 m), Ambrus Márk, Vörös Bálint (tanuló IV. egypár, 1000 m), Ambrus Márk, Kunstár Simon, Vörös Bálint, Horpácsi Kristóf, kormányos: Bagdi Zénó (kormányos tanuló négypár), Kovács Sándor (orv-válogatott serdülő nyolcas).Másodikok: Horpácsi Márk, Kunstár Simon, Szierer Balázs (tanuló IV., egypár, 1000 m), Hajdú Márton (tanuló III., egypár, 1000 m), Kovács Péter, Virág Benke Nimród (a serdülő kormányos négyes tagjai).A kisteleki Hétkerék Egyesület szervezte a gyorsasági görkorcsolya diákolimpia Csongrád megyei döntő fordulóját a szegedi görkorcsolyapályán, ahol 60 kis- és középiskolás amatőr görkorcsolyázó vett részt. A gyerekek iskolájukat képviselve állhattak rajthoz egy rövid, illetve egy hosszú távú versenyszámban.Eredmények: I. korcsoport, lányok: 1. Varga Nóra (Eötvös József Általános Iskola), 2. Horváth Aisa (Kisteleki Általános Iskola), 3. Unghváry Blanka (Rókusi Általános Iskola.I. korcsoport, fiúk: 1. Török Benedek (Rókusi Általános Iskola), 2. Sándor Mátyás (Wesley János Általános Iskola), 3. Tánczos Barna (Wesley János Általános Iskola).II. korcsoport, lányok: 1. Vágó Virág Izabel (Eötvös József Általános Iskola), 2. Hell Amanda (Kisteleki Általános Iskola), 3. Békési Laura (Kisteleki Általános Is-kola).II. korcsoport, fiúk: 1. Buella Gergő (Wesley János Általános Iskola), 2. Stefánovics Noel (Wesley János Általános Iskola), 3. Mészáros Marcell (Wesley János Általános Iskola).III. korcsoport, lányok: 1. Lévai Dóra (Kisteleki Általános Iskola), 2. Mészáros Lili (Csengelei Általános Iskola).III. korcsoport, fiúk: 1. Nagy Csanád László (Kisteleki Általános Iskola), 2. Szirák Levente (Wesley János Általános Is-kola).IV. korcsoport, lányok: 1. Zelei Renáta Anna (Kisteleki Általános Iskola), 2. Ratkó Alexandra (Kisteleki Általános Iskola).IV. korcsoport, fiúk: 1. Huszka Zoltán (Kisteleki Általános Iskola), 2. Dékány Márkó Norbert (Kisteleki Általános Is-kola).V. korcsoport, lányok: 1. Török Zsófia (Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium).A szolnoki Holt-Tisza adott otthont az ifjúsági kajakosok és kenusok első válogatójának. Az NKM Szeged elsősorban a női kenusok mezőnyében volt eredményes.Eredményeik, másodikok: Molnár Csenge, Csorba Zsófia (C2 ifjúsági, U17–U18, 500 méter, A döntő), Molnár Cs. (C1 ifjúsági, U17–U18, 500 és 200 méter, A döntő).Harmadikok: Csorba Zs., Kálmán B. (C2 ifjúsági, U17–U18, 200 méter, A döntő).Kick-boxHárom napon keresztül zajlott a 25. magyar világkupa nemzetközi kick-box verseny. Az utóbbi évtized egyik legnagyobb létszámú nevezése jött össze: 42 ország 284 egyesületének közel 1700 versenyzője a kick-box valamennyi szabályrendszerében küzdött meg a trófeákért.A szegediek eredményei, younger kadett korosztály (10–12 év), light-contact, –42 kg: 3. Juhász Kevend; older kadett korosztály (13–15 év), lány, light-contact, –65 kg: 1. Nagy Ramóna, +65 kg: 1. Pataki Klaudia, kick-light, –50 kg: 3. Prajda Szonja, –65 kg: 1. Nagy Ramóna, +65 kg: 3. Pataki Klaudia; older kadett korosztály (13–15 év), fiú, light-contact, –57 kg: 3. Gazsó Ákos, +57 kg: 3. Németi Bálint; kick-light, –57 kg: 3. Gazsó Ákos, junior korosztály (16–18 év), lányok, kick-light, –60 kg: 3. Rajos Léna.A KirályTeam Kick-box Akadémia szegedi csoportjának versenyzői is részt vettek a budapesti világkupán, és összesen 8 érmet (4 arany, 1 ezüst és 3 bronz) hozhattak haza Szegedre, a napfény városába. A nemzetek rangsorát 322 (!) éremmel Magyarország zárta az élen, megelőzve a ringes szakágban taroló Ukrajnát, és a mindig erős Olaszországot. A megszerzett magyar érmekből a KirályTeam 95 érmet vállalt magára, amelyből 23 arany volt, ezzel a klubcsapatok rangsorában is híréhez méltó helyen zárt.A szegedi Harmónia Verseny és Szabadidősport Egyesület sportolóinak eredményei, gyerekek, pointfighting, +36 kg: 1. Csala Botond, +28 kg: 3. Csala B. Kadett I., pointfighting, –32 kg: 3. Fülöp Anna. Kadett I., csapat: 1. Nagy Bálint. Kadett I., csapat: 1. Bárdos Inez. Kadett II., pointfighting, –37 kg: 3. Bárdos Inez. Kadett II., pointfighting, –47 kg: 1. Solymosi Bence, –52 kg: 2. Solymosi B.A szegedi versenyzők felkészülését a Jároszkievicz Krisztián, dr. Gyuris Gábor edzőpáros irányította.A Szegedi RSE lány gyermek bajnokság C4 és C5 csoportgyőzteseként a Szegedi RSE I. és a Szegedi RSE II. is, illetve a lány serdülő I-es csapat is a 13. helyen zárta a helyosztókat.Dr. Kotsis Attiláné lány országos gyerekbajnokság, I. osztály, C4 csoport, helyosztó, 3. forduló: Szegedi RSE I.–Vasas U15 B 1:3, Sümeg-Dabronc–Szegedi RSE I. 2:3.A Szegedi RSE I. kerete: Kiss Boglárka, Kiss Anna, Bálint Viktória, Rácz Lilla, Szalay Kata, Szatmári Júlia, Sztanó Dorka, Nyers Noémi, Nagy Léna, Szabó Katie. Vezetőedző: Hulmann Zsolt.Szalayné Sebők Éva U17 országos serdülőbajnokság, I. osztály, helyosztó a 13–16. helyért: MVSC-MVSI–Szegedi RSE I. 2:3, Jászberény–Szegedi RSE I. 0:3, Szegedi RSE I.–Szolnoki Sportiskola I. 3:2.A Szegedi RSE I. kerete: Kiss Boglárka, Kiss Anna, Bálint Viktória, Rácz Lilla, Szalay Kata, Kiss Zsófia, Szatmári Júlia, Mészáros Dorka, Németh Zsófia, Pető Réka, Nyers Noémi, Nagy Léna, Magyar Leila. Vezetőedző: Hulmann Zsolt.Dr. Kotsis Attiláné leány országos gyermekbajnokság, I. osztály, C5 csoport, helyosztó, 3. forduló: Szegedi RSE II.–UTE B 3:0, MVSI I.–Szegedi RSE II. 1:3.A Szegedi RSE II. kerete: Sojnóczky Sára, Paksi Kitti, Simon Lili, Kiss Nóra, Nagy-Hegyesi Réka, Barna Sára, Verebes Dorina, Baksa Panna. Vezetőedző: Strezeneczki Gyula.A klub fiú gyermek- és serdülőcsapatai fárasztó, de sikeres mérkőzéseken vannak túl a helyosztók lezárásaként, amelyek végül a 7. és a 11. helyen végeztek a gyermek- és serdülőbajnokságban.Tatár Mihály U15, fiú, országos gyermekbajnokság, a 7–9. helyért: Szegedi RSE–Vegyés RC Kazincbarcika 3:1, RÖAK Kaposvár–Szegedi RSE 1:3.A Szegedi RSE kerete: Varga Tamás, Czakó Lóránt, Somosi Levente, Baranyi Dávid, Varga Medárd, Janó Csongor, Vörös Szabolcs, Szunyogh Szabolcs, Feier Tibor, Pintér Barnabás.Buzek László U17, fiú, országos serdülőbajnokság, a 10–12. helyért:Szegedi RSE–GLP Nyíregyháza 3:0, SZESE Győr–Szegedi RSE 3:1.A Szegedi RSE kerete: Gera Bálint, Varga Tamás, Czakó Lóránt, Somosi Levente, Baranyi Dávid, Hernádi Marcell, Varga Medárd, Janó Csongor, Vörös Szabolcs, Baricsa Gergő, Szunyogh Szabolcs, Feier Tibor, Pintér Barnabás.