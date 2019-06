Edzőt vált az Algyő, elköszön trénerétől a megyeegy címvédője

Új edzővel vág neki a következő szezonnak a Csongrád megyei I. osztályban szereplő Algyő SK. Az előző két szezonban egyaránt aranyérmes gárda irányítását a 2018–19-es idényre vette át Sebők László, a játékos-edzőként aranyérmet nyert szakember munkáját azonban megköszönte a klub vezetése. A futball világában nem ismeretlen és nem egyedi eset, de mégis szokatlan, hogy a bajnokcsapat edzőt vált.



– Meglepett a döntés, mert már terveztem a folytatást – kezdte Sebők László. – Az új elnökség közölte velem, hogy más elképzelés szerint szeretnék folytatni a munkát, méghozzá nélkülem – mondta az algyőiek elköszönő játékos-edzője.



Sebők László 2011 tele óta futballozik újra Algyőn, egy mórahalmi kitérőt leszámítva végig az algyői klubban töltötte karrierjét. Most azonban nem csupán mint edző, hanem mint játékos is búcsút int az algyői klubnak.

– Felajánlották, hogy játékosként folytassam, de úgy döntöttem, hogy ezt nem szeretném. Néha még jó formában érzem magam, de ahogy már korábban is fogalmaztam: maximalista vagyok, amit csinálok, azt szeretem teljes odaadással végezni. Bár 35 évesen nem tartozom a legöregebbek közé a megyei futballban, azt gondolom, játékosként már nem tudnék hozzátenni annyit, mint amennyit egy Algyőhöz kellene. Nem zárkózom el attól, hogy folytassam a labdarúgást, de egyelőre a folytatásról még nem tudok mondani semmit, mert még az algyőn történtek hatása alatt vagyok – mondta el Sebők László.



Kerestük a klub nemrégiben megválasztott elnökét, Bogdán Tamást, aki nem kívánta kommentálni a döntést, ám azt ígérte, a jövőben tájékoztatnak az egyesületnél beállt változásokról és az új edző személyéről. A napokban nemcsak Sebők László, hanem a labdarúgó-szakosztály vezetője, Takács Zoltán is távozott az algyői klubtól.

Úgy tudjuk, hogy a csapathoz egy olyan edző térhet vissza, aki erősen kötődik az Algyőhöz, korábban játékosként szolgálta is a megyei I. osztály jelenleg kétszeres címvédőjét.