Egy jó könyv kizökkenti: Kárász Anna az év női sportolója

A díjjal. Kárász Anna gyűjteménye értékes darabjaként beszélt elismerésünkről.

Fotó: Kuklis István

– Imádom. Egy ideje tényleg nagyon szeretem. Főleg a havas részét. Jó lenne, ha ilyenkor sokkal több hó esne, és megmaradna.– Nem igazán foglalkozom velük, nem is csinálom. Amíg versenyszerűen kajakozom, a sérülésveszély miatt nem próbálkozom, és igazából időm sincs rá. Ha valami történne velem, nagyon szidnám magam, miért is voltam felelőtlen. Néha, régebben korcsolyáztam, de nem nagyon járok oda se. Amikor mehetnék, inkább pihenek.– Pont aktuális a kérdés, hiszen éppen ilyen napokat élek. Nagyon fáradt vagyok, kemények az edzések, így most vágyom három nap pihenőre, de erre nincs lehetőség. Át kell valahogy vészelni ezt az időszakot.– Egy filmre beülős este most jólesne, bár itt, Tatán nincs a közelünkben mozi. A könyv azért kizökkent a monotonitásból. Sokat fekszem, próbálok minél többet aludni, hogy bírjam az edzéseket. A hétvégi pihenés alatt igyekszem kimozdulni, bármennyire is leterhelt vagyok. Erre jó lehet például a színház, ahova éppen készülök.– Jó régen voltam moziban, hirtelen nem is emlékszem a filmre. Sok kedvenc színészem van, a legutóbb otthon megnézett Csillag születik című filmért pedig nagyon odavagyok. Megindító, romantikus, érzelmes, jók a zenék, Bradley Coopert amúgy is kedvelem, és ebben a szerepben megcsillan az énektudása is.– Nem jellemző rám, maximum egy filmet nézek meg többször. Mindig valami újat, mást keresek a könyvekben. Karácsonyi ajándékként életmódtanácsokat is tartalmazó regényt kaptam, de a misztikus vagy a romantikus történetek is érdekelnek. No és persze a sportos témák: ezeket meglehet, újra előveszem. Usain Bolt könyve pozitívan hatott rám, Kásás Tamás könyve is sokat adott.– A családhoz: anyuhoz, apuhoz és a testvérekhez. Az utóbbi időben a komolyabb témákban egyre többször már inkább a bátyámat, Matyit keresem meg. Van olyan dolog persze, amit a húgommal vitatok meg.– Nem. De az biztos, hogy a legutóbbi, a Délmagyarország trófeája nagyon értékes darabja a gyűjteményemnek.– Közel tökéletes, bár ezt a szót nem igazán szeretem, hiszen szerintem olyan nincs, vagy ritka. Eddig talán egyszer éreztem, hogy valami tökéletes. De az biztos, hogy nagyon jó esztendő volt. Egy kis elégedettség van bennem, amikor visszanézve a világbajnokságot arra gondolok, milyen évem volt előtte, és milyen volt 2018.– A versenyeket mindig, a nyilatkozatokat nem mindig.– Boldogság. Ez vonatkozik a magánéletre, a sportra, az egészségre.