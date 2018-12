Év sportolója-díjazottak - Bronzos évet ünnepelhet: 2018 sportteljesítménye Nagy Péteré

Nagy Péter (jobbról) barátjától, Vadkerti Attilától vehette át a díjat. Fotó: Kuklis István

– Őszintén? Nem, nagyon meglepett. Tisztában vagyok azzal, hogy Csongrád megyében rengeteg kiváló sportoló van, így ezt a díjat begyűjteni mindenképpen nagy elismerés.– Egyelőre nem, de ott van a másik mellett. Egyszer voltam már díjazott, jól néz ki egymás mellett a kettő.– 2012 óta tart a mi barátságunk. Még a londoni olimpián ismerkedtünk meg. Nagyon kedvelem, rengeteget viccelődünk. Jó Szegeden sportolónak lenni, mert remek közösséget alkotunk.– Titkon reménykedtem, hogy szakításban sikerül érmet szereznem. Hogy összetettben is harmadik lettem, az minden várakozásomat felülmúlta. Jól ment a versenyzés, nagyon elégedett voltam az eredménnyel.– Sokan tudják rólam, hogy imádom a csapatot, amikor csak tehetem, ott szurkolok a lelátón. Csodás érzés volt ünnepelni, bajnoknak lenni. Régóta vártunk rá, nagyon megérdemelte a csapat. Csak azt sajnálom, hogy az ősszel egyetlen BL-meccset sem láthattam, mert mindig volt valamilyen programom, de sebaj, majd tavasszal megyek, és szurkolok ezerrel.– Komoly tétje van, hiszen ez egy világkupa-sorozat állomása. Bízom benne, hogy összetettben 409 kilogramm környékén zárok, ez a célom. Mivel megkezdődött az olimpiai kvalifikáció, így ez a viadal is sokat számít. A világbajnokságon 10. lettem, megnyertem a B csoportot, ha most is eredményes leszek, akkor értékes pontokat szerezhetek.– Összesen tizennégy versenyző szerepelhet az olimpián. Komoly feladat lesz kiharcolni a részvételt, de Haragos Attila és Oláh Imre edzőimmel képesek leszünk teljesíteni a 2020-as részvételt.– Otthon, Rédén. A szüleim és a párom hozzátartozói is itt élnek. Kicsit visszább veszek a tempóból, jut majd idő a pihenésre, január 7-én kezdem el a felkészülést. Februárban a Baczakó Péter-emlékversenyen emelek majd először 2019-ben.