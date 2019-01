Ez a meccs duplán számít: holnap fogadja a Kaposvárt a Szedeák

Minden labda számíthat. A Szedeák küzdésére nem lehet panasz az utóbbi meccseken. Fotó: Karnok Csaba

Nem sikerült a bravúr szombaton a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, bár azzal aligha számoltak a klubnál, hogy idegenben legyőzik a Szolnokot. A Tiszaligetben, valamint a Falco ellen mutatott játék azonban annál többet jelenthet már akár szerdán, a jó teljesítményre pedig szükség is lesz.Azt a Kaposvárt fogadja ugyanis a Szedeák, amely csupán egy győzelemmel számlál többet a szegedieknél, ezt a sikert a legutóbbi hétvégén a TF Budapest elleni, hosszabbítás után megnyert találkozón zsebelte be a somogyi együttes. Tisztán látszik, hogy mennyire fontos meccs vár Juhos Leventéékre, a roppant kiegyenlített bajnokságban egyébként is nagyon értékes minden győzelem – hát még ha az egy közvetlen rivális ellen születik.Kulcskérdés lehet Marko Boltics játéka: a Szedeák irányítója egy rossz leérkezés után a bokáját és a lábujjait fájlalta a szolnoki meccsen. Öröm az ürömben, hogy a helyére beszálló Kerpel-Fronius Gáspár megmutatta, lehet rá számítani téthelyzetben is, viszont a szegedi keret számára minden hiányzó rengeteget jelenthet. Boltics állapota valamelyest javult szombat óta, így mutatkozik esély a játékára. A szegediek kilencese egyébként a kaposvári mérkőzést sem egészségesen vállalta, akkor tüszős mandulagyulladással játszotta végig a meccset.Ha már az idegenbeli találkozó szóba került, Kaposváron 82–63-ra nyerni tudott a Szedeák, többek között Tyrell Green 27 pontjának is köszönhetően. A szerdán 18 órakor kezdődő mérkőzésről élő, szöveges tudósítással jelentkezik a delmagyar.hu.