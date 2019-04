Győzelemmel zárta az idényt a Szegedi RSE, több mint 50 gólt dobott a HLKC

Megérdemelt ünneplés. Győzelemmel zárta az idényt a Szegedi RSE női NB II-es csapata. Fotó: Kocsis Alíz

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 23. forduló. Budapest, Lónyai Református Gimnázium, 50 néző. Vezette: Kruk, Nagy-Pál.Szegedi KE: Kőházi 11/3, NAGY L. 21, Boros 8, HORVÁTH ZS. 18, ZSÍROS 11. Csere: Augusztin 4, Finsztál 2, Kovács E., Sükösd 2, Tóth G., Pásztor, Nyilas E. 2. Edző: Földi Alexandra.Földi Alexandra: – Hullámzó teljesítményt nyújtottunk. Voltak periódusok, amikor szárnyaltunk, és sikerült ellépnünk, de a következő percekben saját hibáinkból vissza is hoztuk az ellenfelet. A végjátékban már magabiztosan játszottunk, és sikerült egy fontos sikert aratnunk. Gratulálok a lányoknak a győzelemhez!Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Algyő, 300 néző. Vezette: Nagy, Túróczy.ContiTech FKSE-Algyő: Kiss O. – Szabó 1, Németh 8/2, Dolezsál 2, Árpási 3, John 7, Temesvári 8. Csere: Nagy M., Gera (kapusok), Lőrincz 2, Magyar 2, Sunajkó 1, Balda 2, Varsandán 2. Edző: Herbert Gábor.Herbert Gábor: – Mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra. Támadásban szinte mindent megvalósítottunk, extra teljesítmények voltak. A védekezésben, ha voltak is hibák, mindig volt egy nagy védés, egy labdaszerzés, ami átlendítette a csapatot. A harminckét kapott gól egy kicsit sok, ezen még javítanunk kell, szóval nem minden tökéletes. Harmincnyolc gólt lőve nyertünk, gratulálok a fiúknak!Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Hajdúnánás, 100 néző. Vezette: Örsi, Wenzel.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 20. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Horváth, Simó.Levendula Hotel FKSE-Algyő: KÖLCZE – DRAXLER 6, Zsilák, Egervári 2, Vér, Aracsi, Szepesi 4/1. Csere: GERCSÓ 9/1, Kozma 2, Mikó, Ekker. Edző: Avar György.Avar György: – Borzasztóan sajnálom!Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Kiskunmajsa, 100 néző. Vezette: Szászfai, Tasnádi.Pick Szeged U23: L. Krivokapics – Kurai 2, Kosik 1, Szabó B. 2, Csiki Cs., Dobay 1, Lőrincz 4. Csere: Gémes(kapus), Józsa, Nagy B. 2, Bajusz B. 5, Tőkés, Csányi 10, Oltványi 2. Edző: Velky Péter.Velky Péter: – Kemény védekezéssel találtuk szemben magunkat, néha már azt hittük, ökölvívó-mérkőzést játszunk. Ennek ellenére sikerült helyzeteket kialakítanunk, és értékesíteni is azokat. Védekezésben néha kihagytunk, így könnyű gólokat engedtünk ellenfelünknek, ezért volt szoros a találkozó. Az összecsapás végén sikerült öt találattal is ellépnünk, ezzel biztosítottuk be a győzelmet.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Csongrád, 100 néző. Vezette: Csorba, Czövek.Tigrisek Csongrádi KSE: Pásztor 3, Molnár 3, Majdán, Kovács A. 1, Tóth 5, Huszák 4, Losonc 5, Zvolenszki 7,Blaskó 3, Kovács T., Bíró, Németh M., Németh Á., Sebők, Felföldi 3. Játékos-edző: Pásztor István.Pásztor István: – Folytattuk a sikerszériát, amellyel megszilárdítottuk pozíciónkat a középmezőnyben. Az egész csapat maximálisan koncentrálva, kevés hibával játszott. Örülök, hogy a bajnokság végére mindenki a csapat érdekében tudta kamatoztatni a tudását. Köszönjük szurkolóink biztatását, a szezon utolsó hazai mérkőzésére is szeretettel várjuk őket!Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Bugyi, Nász.ContiTech Makói KC: DANI – PAPP 6, LESZKOVÁN 6, Hegyi 1, Vörös 3, VASS 4, Veréb 3. Csere: Pádár 2, Szabó 3, Czirják 2, Pusztai, Zsiga. Edző: Gera Norbert.Gera Norbert: – Az első negyven percben veszítettük el a mérkőzést. Utána kilencgólos hátrányból már csak kozmetikázni tudtuk az eredményt. Gratulálok a Békéscsabának, megérdemelten nyert!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Újkígyós, 70 néző. Vezette: Oláh, Szikszay.HLKC: Ádász – Török 7, Nagy 10, Dankó 7, Szabó 4, Bagi 8, Székesi. Csere: Áncsán (kapus), Becsei 4, Lukács 10, Vörös, Ötvös, Földesi, Kovács 3. Edző: Dankó Ervin.Dankó Ervin: – A 15. percig flúgos futam volt a pályán, ebben az is szerepet játszott, hogy a védekezésünk túl puha volt. Később agresszívebbek lettünk, és ilyen arányban is megérdemelt a győzelmünk. A csapat úgy állt a mérkőzéshez, ahogy kell. Gratulálok a csapatomnak!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Szeged, 60 néző. Vezette: Hirth, Tárnyik.KSZSE: Fodor, Kovalcsik, Jakab (kapusok), Nagy 1, Karácsonyi 3, Szűcs 5/2, Csányi 1, Kovács, Fehér 1, Besenyei 2, Bognár 8/1, Bacsa 3/2, Jakabovits, Sebestény 1. Edző: Komáromi Endre.Komáromi Endre: – Idény végén vagyunk minden szempontból, sajnos leült a csapat.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Gyomaendrőd, 200 néző. Vezette: Feind, Kathi.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Kiskundorozsma, 80 néző. Vezette: Herceg, Piller.PC-Trade Szeged KKSE U22: Körmendi, Szöllősi 3, Molnár, Pördi, Zsemberi 4/1, Tóth, Baranyi 6, Kertész 1, Lantos, Gyovai, Kovács 7/2, Bognár 2, Bali 2, Csáki. Edző: Zsadányi Sándor.Zsadányi Sándor: – 45 perc jó játék után 15 perc teljes káosz következett. Remélem, negyedóra alatt nem tettük tönkre 2 év munkáját, és mint legjobb kieső, jövőre is tudunk indulni az NB II-ben. Ez a vereség fájt a szezonban a legjobban. Nem érdemeltük meg.Férfi vízilabda OB I/B, felsőházi rájátszás, 4. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 150 néző. Vezette: Berki, Kádár.Szegedi Férfi Vízilabdacsapat: Molnár – Szedmák, Bicskei 1, Palotás 2, Boros 4, Somlai 1, Farkas 3. Csere: Zsigri, Berki 1, Lihotzky, Mekkel, Vidovics, Blank 1. Edző: Csányi László.Csányi László: – Kezdettől fogva jobbak voltunk ellenfelünknél, de az elején nem volt szerencsénk. A mi lövéseinkből kapufák lettek, a vendégek megpattanó lövésekből szereztek gólokat. A végén már nem voltunk ilyen pechesek, így kijött a két csapat közötti különbség.Férfi vízilabda OB I/B, alsóházi rájátszás, 4. forduló. Budapest, Szőnyi út, 50 néző. Vezette: Füzesi, Csapliczky.HVSC: UJHÁZI – Rácz-Fodor 1, Józsa 3, BARNA T. 4, PÖLÖS 2, Barna D., VÍGH 3. Csere: Szőke (kapus), KŐSASVÁRI, Rácz 1, Kecskeméti, Kertész 1, Holka 1, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.Szabó Tamás: – Szigorúan kezdtünk, sokáig kevés gólon tudtuk tartani az ellenfelet, utána már csak tartani kellett az előnyünket. Kötelező győzelem volt, van még két mérkőzésünk, azokat is szeretnénk megnyerni.Női röplabda NB II, Keleti csoport, rájátszás, 10. forduló.Szegedi RSE: Fürdök L., Németh, Rácz, Köteles, Fürdök N., Nagy, Hűse, Kovács-Fiskus, Hámori, Kertai, Sipka,Andó. Edző: Tátrai Sándor.Tátrai Sándor: – Nagyon mély hullámvölgyben voltunk az elmúlt pár hétben, ezért nagyon fontos, hogy jó játékkal sikerült lezárnunk a szezont. Ez motivációt kell, hogy adjon a folytatásra. Gratulálok a lányoknak a pozitív szezonzáráshoz!