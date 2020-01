A férfiaknál is több gólt lőtt a magyar női válogatott

Bíró Attila a találkozót követően elmondta: mindenképp örömteli, hogy csapata ezeket a mérkőzéseket is rendkívül jó, nézőcsalogató, szórakoztató játékkal tudta megnyerni. Hozzátette, az Európa-bajnokság még csak most kezdődik, a legfontosabb pedig az, hogy a gárda védekezésben tovább fejlődjön, támadásban pedig az eddigieknek megfelelően minél kevesebb hibát kövessen el.

A zárófelvonásban sem változott a játék képe, ahogyan a férfiak szombaton – 26-0 Málta ellen -, úgy most a nők is „lenullázták” ellenfelüket, ami rendkívül ritka a vízilabdában.

A szerbek elleni papírforma győzelemmel fejezte be a csoportkört a magyar válogatott a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornáján.