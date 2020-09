150 éves Szegeden az evezős sport, erre emlékeznek szombaton

Komoly ünnephez érkezett a szegedi evezés: a tradicionális sportág immár 150 éve van jelen a Csongrád-Csanád megyei székhely sportéletében.

Ennek apropóján szombaton délután ünnepséget tartanak a szegedi vízitelepen és a Tiszán. Az események 15 órától az evezős nyolcasok futamával startolnak, közben az Akkor és most nevű küzdelem is elkezdődik az élversenyzők között, majd 15.30-tól a masters közösség hajói szállnak vízre, 16 órától pedig az utánpótlás csapatok regattája következik Előttünk az utódok címmel.

Az ünnepi megemlékezés kezdési időpontja 17 óra, 17.30-tól pedig kötetlen beszélgetés közben lehet majd sztorizgatni.

A magyar evezés első világbajnoka, a korábbi szegedi dr. Haller Ákos is részt vesz a szombati ünnepségen. A Dani Zsolt által felkészített Haller, Pető páros 2001-ben Luzernben és 2002-ben Sevillában is világbajnoki címet szerzett kétpár-evezésben.

A klub közösségi oldalai a múltból előhalászott fotókkal emlékeznek a sikerekre, a nemzetközi és a hazai versenyekre, az azon elért eredményekre. Emellett egy másik kezdeményezésben is tevékenyen részt vállal az NKM Szegedi VE: szeptember 25-én ünneplik az Edzők Napját Európában. A Magyar Edzők Társasága ThanksCoach! elnevezésű kampányához az NKM Szeged Vízisport Egyesület is csatlakozott, hogy minél szélesebb körben fejezhesse ki köszönetét a kajakos, a kenus és az evezős edzők áldozatos munkája iránt. A sportolók egy fotóval vagy egy videóval üzenhetik meg, ki az az edző, aki meghatározó szerepet töltött vagy tölt be az életetekben. A bedványokat szeptember 14-én éjfélig várja a klub.