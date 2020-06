A Hódmezővásárhelyi FC az NB III-ra nevez, de a sorsa később dől el

Maratoni hosszúságú bajnokság jöhet az NB III-ban is: adta hírül kedden este a Magyar Labdarúgó Szövetség. Tizenkettővel több csapat szerepelhet a következő harmad­osztályú idényben, de hogy hány Csongrád-Csanád megyei együttes lehet érintett, az még kérdéses.

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége úgy döntött, a következő idényben nem az eddig megszokott 48 csapat szerepel majd a harmadosztályban, ha­­nem ennél többen, összesen 60-an játszhatnak majd az NB III-ban. A csoportok létszáma ugyanakkor nem változik, az­­az az NB II-höz hasonlóan itt is húszcsapatos, 38 fordulós bajnokságra lehet tervezni a 2020–2021-es szezonban.

A legnagyobb kérdés a me­­zőny összetételét illetően áll fenn, ugyanis az MLSZ közle­ménye úgy fogalmaz, a 37 benn­­maradó együttes mellé a tizenhárom, megyei I. osztályú bajnok csatlakozhat, valamint 10 NB I-es tartalékcsapat kaphat szerepet a bajnokságban. Az élvonalbeli klubok egyébként azzal a megkötéssel szerepelhetnek a harmadosztályban, hogy maximum négy, 1999. december 31-nél korábban született labdarúgót szerepeltethetnek.

Ez nyújthat valamivel több reményt a Hódmezővásárhelyi FC számára, a kék-sárgák ugyanis a mezőny legjobb mu­tatójával rendelkeznek, ami a megyei I. osztályban második helyezett csapatokat illeti. Ed­­dig is képlékeny volt, mely megyei bajnokok vállalják a harmadosztályú megmérette­tést (a Vas megyei Sárvár például a napokban jelentette be, hogy bár megőrizte NB III-as tagságát, mégsem tudja vállalni ezt a következő idényben, így a megyeegyben szerepel), olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy négy csoportban küzd­­hetnek meg a csapatok a következő évi NB III-as bajnokságban, ám most ezeknek a végére pontot tett az MLSZ az­­zal, hogy kihirdette a háromcsoportos kiírást.

Mint azt Horváth Zoltán, a HFC elnöke elmondta, a klub mindenképpen az NB III-ra ad­­ja be a nevezését, innentől pedig várják a határozatot, hol szerepelhetnek a következő szezonban. A nevezésekre jú­­lius 3-a, 12 óráig van lehetőség, ezt követően valamelyest tisztulhat a kép.

Persze egyelőre azt sem lát­ni, hogy pontosan mit jelenthet a következő évi, 20 csapatos bajnokság: hány kiesővel kell számolni az év végén, vagyis a 2021–2022-es bajnokságot is 60 csapattal képzelik el – mindez pedig alaposan átírhatja, vagy éppen megnehezítheti a Csongrád-Csanád megyei együttesek dolgát.

Eddig két dolog biztos, a Szegedi VSE vállalja az NB III-at (a Vasutasok pedig meg is feleltek az indulási feltételeknek), és a bajnokság augusztus 2-án indul, minden másra még várnunk kell néhány napot.