A pápa, a bokszoló és a búcsú

Olvasóink megszokhatták, hogy immár évek óta – a megyei napilapok közül egyedülálló módon az országban – hétfőnként a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság eredményei, osztályzatai mellett az edzők nyilatozatait is közöljük. Ezek közül szemezgettünk most a holt idényben.

Nagy valószínűséggel nyárig már nem lesz megyei futball, azaz a félbemaradt bajnoksá­gok nem folytatódnak. A ko­­ronavírus megtette hatását a régió alacsonyabb osztályú fut­­balljában is: nincs bajnoki, nincs gól, nincs öröm vagy bá­­nat, nincs vita, nincs bírói ítélet – és ki tudja, augusztusban újraéledhet-e a játék?

A Délmagyarország napilap immár évek óta egyedülálló a megyei napilapok közül abban – és ebben hatalmas szerepe van a csapatok edzőinek, vezetőinek, játékosainak –, hogy a megyei I. osztályú bajnokságok hétfői összegzésében szerepel­nek edzői nyilatkozatok is. Akad­­nak megszokott, egyszerű összegzések, ez a gyakoribb, viszont vannak, akik megpróbálnak egy kis színt belevinni – akár a győzelem, akár a vereség után is. Ezekből szemezgettünk most az elmúlt másfél év termése alapján.

Röviden, velősen, lényegre­törően is lehet frappánsan nyilatkozni.

2019. november 11.: TISZASZIGET–UTC 1–2 (0–0)

Kiss Máté, az UTC edzője: – A győzelem értékes, a játékunk elfogadható, a helyezésünk irreleváns.

A súlycsoportok közötti kü­lönbség kijött.

2019. augusztus 26.: SZVSE–­­UTC 5–1 (4–1)

Kiss Máté, az UTC edzője: – A 60 kilós bokszoló találkozott a 90 kilóssal. A pofonokat álltuk, helyenként szépen is ját­­szottunk.

A motiváció megtalálása nagyon lényeges kérdés, bár ebben az esetben nem biztos, hogy a legjobb.

2019. augusztus 26.: FOLIAPLAST-BORDÁNY–ALGYŐ 5–0 (2–0)

Podonyi Norbert, az Algyő edzője: – Nagyon gyengén tel­jesítettünk, jövő héten mi is rendezünk egy búcsút, vagy egy falunapot.

A pozitív szemlélet nagyon fontos, még ha csak az első fordulónál is jártak.

2019. augusztus 19.: UTC–FOLIAPLAST-BORDÁNY 0–1 (0–1)

Tóth János, a Bordány ed­­­­zője: – Tavaly vereséggel kezdtük a bajnokságot, így ez­­zel a győzelemmel már előreléptünk.

Az öltözőben még működött az elmélet, a gyakorlatban már nem.

2019. június 3.: UTC–SZÉKKUTAS 3–1 (1–0)

Horváth Zoltán, a Székku­tas edzője: – Megleptük az el­­lenfelet, de nem úgy, ahogy megbeszéltük, hanem ajándékokkal. Mi fociztunk, még az ellenfélnek is rúgtunk kettőt.

Néha az imádság segít, főleg ha a csapat is úgy akarja.

2019. június 3.: ZSOMBÓ–FK 1899 SZEGED 5–3 (4–1)

Mihálffy Zsolt, a Zsombó edzője: – Amíg én Ferenc pá­­pánál próbáltam közbenjárni, addig a csapat motivált ellenféllel szemben bizonyította, hogy helye van a megyei I. osz­­­tályban.

A futball olyan egyszerű játék, ahogy Mihálffy Zsolt látja.

2019. május 27.: CSONGRÁD-KUNSÁG ASZFALT–ZSOMBÓ 5–2 (3–1)

Mihálffy Zsolt, a Zsombó edzője: – Játszottunk, gólt kaptunk. Játszottunk, gólt kaptunk. Játszottunk, öngólt rúgtunk. Sebaj, hajrá, Zsombó!

Aztán ismét egy székkutasi gyöngy­­szem.

2019. április 1.: SZVSE–SZÉKKUTAS 11–0 (6–0)

Horváth Zoltán, a Székkutas edzője: – Egy véleményes tizenegyessel veszítettünk.

Amikor hosszú idő után végre újra győzelemnek örülhetsz.

2018. november 26.: FK 1899 SZEGED–ZSOMBÓ 3–1 (2–1)

Dóra János, az FK 1899 Szeged edzője: – Ez egy új ér­­zés! Biztos voltam benne, hogy minden sorozat megszakad egyszer.

Nem könnyű a szakemberek élete.

2018. november 18.: MAKÓ II.–SZVSE 3–1 (1–1)

Brinszky Adrián, az SZVSE edzője: – Mindig van lejjebb…

Jobb, ha néha valamiért csend­­ben maradnak az edzők.

2018. november 12.: BORDÁNY–KISKUNDOROZSMA 3–0 (1–0)

Szabó Zsolt, a Kiskundorozsma edzője: – Gratulálok a hazaiaknak, jobban járok, ha mást nem mondok.

A harmadik félidő is fontos.

2018. november 5.: UTC–FK 1899 SZEGED 5–3 (3–1)

Balogh Dávid, az UTC játékos-edzője: – Egy jó hangula­­tú vacsora után a héten folytatjuk a megkezdett munkát.

Volt miért boldognak lenni.

2018. október 26.: FK 1899 SZEGED–ALGYŐ 0–5 (0–2)

Dóra János, az FK edzője: – Csak a nap által kibocsátott D-vitaminnak örülhettünk.