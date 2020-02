A Szeged-Csanád GA bajnoki meccsét vasárnap 12.30-kor a televízió élőben közvetíti

Újabb élcsapattal játszik a labdarúgó NB II-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, amely vasárnap 12.30-kor (élőben: M4Sport) a Győr vendége lesz.

Ebben az évben tétmérkőzésen még veretlen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgócsapata. Pedig az eddigi menüben voltak rágós falatok, de sem a Haladás, sem az élbolyhoz tartozó Gyirmót FC Győr és Siófok nem tudta legyőzni a Tisza-parti alakulatot – mindhárom találkozó döntetlen lett. Mindez jót jelenthet az újabb erős csapat elleni meccs előtt: vasárnap 12.30-kor Győrben szerepel a Szeged. Azért ilyen furcsa időpontban, mert az M4Sport élőben közvetíti majd a találkozót. Jó ebédhez szól majd a meccs – mondhatjuk viccesen, más kérdés, hogy vajon ebben az időpontban milyen nézettséget produkálhat egy NB II-es mérkőzés, illetve vajon mennyien látogatnak ki rá az ETO Stadionba.

A Szeged-Csanád GA a szokásos menetrend szerint tette a dolgát a héten, és a mai edzés után ugyancsak a szokásoknak megfelelően elutazik a másnapi meccsre.

– Fizikálisan jó erőkből álló csapat, amelyben vannak bőven egyéniségek – mindezt Gál István, a legutóbbi ellenfél, a Siófok szentesi származású vezetőedzője nyilatkozta, amikor csapata két hete Győrben legyőzte a Szeged-Csanád GA vasárnapi ellenfelét. Az biztos, hogy a védelem Várival, Dvorschákkal, Gengeliczkivel, illetve a támadószekcióban a Ferencvárosból érkező, korábbi válogatott Priskinnel, Horváthtal és Lovrencsiccsel mind a két felvetésnek megfelel a Győr.

– Nehéz találkozó lesz, az biztos. A Győr komoly hagyományokkal rendelkező csapat Magyarországon. Emlékszem, amikor kicsi voltam, már akkor is hallottam a Győrről. Komoly céljaik vannak az NB I-be jutást illetően, sok új játékossal erősítettek a téli átigazolási időszakban. A legutóbbi bajnokijukon az utolsó percben egyenlítettek a Kazincbarcika ellen. Ami minket illet: keményen dolgozunk, tesszük a dolgunkat. A játékosokat is motiválja, hogy a televízió közvetíti a találkozót, mindenki szeretne egy jó meccset játszani Győrben. Megvannak a saját céljaink, tudjuk, hogy miért megyünk, tudjuk, hogy mit akarunk. A legfontosabb, hogy a saját játékunkra koncentráljunk, és szeretnénk sokat birtokolni a labdát, illetve természetesen gólokat is szerezni – mondta meccs előtti várakozásában Joao Janeiro, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

Az előző fordulóban először volt kezdő a csapatban a 17 éves Dobronoky Viktor, illetve senki sem kapott eltiltást jelentő lapot. Ám a bal oldali védő Mohl Dávidnak vigyáznia kell, hiszen ha Győrben kap sárgát, a Szolnok elleni jövő vasárnapi hazai mérkőzésen nem szerepelhet eltiltás miatt. A meccs esélyes a Győr, amely a legutóbbi két fordulóban nem nyert. Ám a korábbi mérkőzéseken is hasonló volt a Szeged helyzete, mégis több helyzetet dolgozott ki, és nyerhetett volna. Hátha most.