A szélsők repítették a MOL-PICK Szegedet Mezőkövesden

Magabiztos, 39–26-os győzelemmel zárta mezőkövesdi utazását a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata az NB I 18. fordulójában. Remekeltek a szegedi szélsők, Radivojevics és Sostaric hat-hat, Sigurmannsson öt gólt lőtt.

Mezőkövesdi örömpercekkel indult a találkozó, amelyen visszatért vállsérülés után Dmitrij Zsitnyikov. Luka Stepancicra még nem számíthatott Juan Carlos Pastor vezetőedző, míg Mikler Rolandnak és Matej Gabernek pihenőt adott a spanyol tréner.

Bogdan Radivojevicsről szólt az első tíz perc. Két rontott lövéssel kezdett a szegediek szerb válogatott jobbszélsője, de Bombac is hibázott egyet, így négy és fél perc után jött csak az első PICK-gól Radivojevics révén. Az ő mesterhármasával fordítottak a vendégek, míg a 11. percben már 2–6-nál kértek időt a hazaiak.

Egyre jobban összeállt a Tisza-parti védekezés, amely mögött már rutinszerűen teljesített jól Mirko Alilovic. Nemcsak a védésekben, góllövésben is jeleskedett, mint Barcelonában. A 22. percben üreskapus találata már a 16–8-as vezetést jelentette. Maqueda és Källman is eredményesen játszott, így bátran cserélhetett Pastor, a biztos vezetés tudatában már az első 30 perc során pályára küldött tizenhárom játékost a benevezett tizenhatból.

20–12-ről indult a második játékrész, amelynek szegedi kezdőjében már Zsitnyikov is ott volt. A 36. percben Henigman negyedik találata után mutatott először tízgólos különbséget az eredményjelző, 24–14-nél. Hibátlanul játszott Sostaric is, szélről, lerohanásból, hetesből. Második felnőtt NB I-es meccsén a 18 éves Marczika Barnabás is védett labdát, végül magabiztos, 39–26-os sikert aratott a MOL-PICK Szeged, amely szerdán 17 órakor a Ferencvárost fogadja a magyar kupa negyeddöntőjében.