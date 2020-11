Áttörték a gátat

Bravúros döntetlent játszott az MTK-val a KÉSZ-St. Mihály, amely viszont roppant fontos meccs előtt áll. A szegediek számára kimondottan jól is alakulhat az őszi idény vége.

Bravúros döntetlent játszott az MTK-val a St. Mihály, ezzel a szegedi lett az első csapat a Ferencváros mellett, amely pontot tudott szerezni a kék-fehérek ellen ebben a szezonban.

– Egymásért dolgozott a csapat, a közös cél lebegett mindenki szeme előtt. Úgy éreztem, nincs teher rajtunk az MTK ellen, csak nyerhettünk ezen a mérkőzésen. Több olyan meccset is játszottunk, ahol jól sikerült az első félidő, mégis pont nélkül maradtunk, most viszont ugyanúgy tudtuk folytatni a szünet után is, ahogyan az első játékrészben játszottunk – mutatott rá Bartalis Barbara, a St. Mihály játékosa.

A szegedieket 2018 óta erősítő játékos eddig három gólt szerzett a St. Mihályban, és mindegyik rendre fontos volt: például a Mol Fehérvár elleni osztályozón is eredményes volt.

– Jobban örülök az ilyen góloknak, mint ha minden meccsen betalálnék. Olyan ez, mint a pókerben mikor valakinek két ásza van, nekem pedig van egy sorom, akkor üt, amikor nem számítanak rám. A meccs előtt tudtam meg, hogy szélsőt játszom majd, ennek örültem, mert támadószellemű játékosnak tartom magam – tette hozzá.

– Magabiztosságot adhat ez a döntetlen, valamint sok feszültségtől is megszabadultunk ezzel az eredménnyel. Ezzel a bravúrral áttörtük azt a falat, amit eddig nem sikerült. Játszottunk már nehéz meccseket a Kelen ellen, de nekünk nem azt kell nézni, hogy most az MTK vagy a Kelen az ellenfél, hanem a saját dolgunkkal kell foglalkozni, ez pedig eredményre vezethet – utalt már a szombaton 13 órakor esedékes, Kelen elleni fontos meccsre, ahol a St. Mihály stabilizálhatja helyét a tabellán a női labdarúgó NB I.-ben.

A szombati, Kelen elleni meccset követően legközelebb december 6-án lép pályára a St. Mihály, azaz ismét megtörik a meccsritmus: ennek kapcsán Bartalis Barbara úgy fogalmazott, ő próbál ugyanúgy készülni azon a héten is, amikor nem vár rájuk bajnoki, mert tudja, hogy ez a következő hétvégén kifizetődik.