Az élvonalban dolgozhat a szegedi Makra Zsolt

Nagy mérföldkőhöz érkezett a Makra Zsolt edzői pályafutása: nemrég ugyanis az NB I-es Zalaegerszeg bejelentette, hogy Boér Gábor az új vezetőedzője, így a szegedi trénerrel alkotott párosa az új idényben már az élvonalban dolgozik.

Nemrégiben a Kazincbarcikánál tervezett jövőről és a keménynek ígérkező NB II-es bajnokságról beszélgettünk Makra Zsolttal, az élet azonban felülírta az akkor elhangzottakat: az élvonalbeli Zalaegerszeg ugyanis a Mol Fehérvárhoz távozó Márton Gábor utódját Boér Gáborban találta meg, a szakemberrel évek óta együtt dolgozó pályaedző, Makra Zsolt így Északkelet-Magyarországról délnyugatra költözik – nem mellesleg pedig az NB I-ben dolgozhat.

– Ezért dolgoztunk az utóbbi években, hogy ez a lehetőség megtaláljon bennünket. Furcsa helyzetben voltunk, hiszen egy hónapja elkezdtünk egy munkát Kazincbarcikán, ahol jól éreztük magunkat. A zalaegerszegi viszont egy akkora kihívás és olyan lehetőség, amit jelen pillanatban nem szabad elszalasztani, szeretnénk is élni vele. Mindketten nagyon megköszöntük a barcikai vezetőknek, hogy ilyen korrektül álltak hozzá a dologhoz, sportszakmailag közelítették meg az egészet, ezúton is köszönjük nekik, hogy elengedtek minket. Aki sportember, annak mindig az a vágya, hogy a legmagasabb szinten dolgozzon – kezdte lapunknak Makra Zsolt a klubváltásuk kapcsán.

Míg az előző idényben a Győri ETO-nál elkezdett munkát nem tudták befejezni, majd sokáig csapat nélkül voltak, most hirtelen előbb egy NB II-es, majd egy NB I-es ajánlat is érkezett számukra.

– Szakmával töltődtünk a győri időszakot követően, nem sajnáltuk az időt, ellátogattunk a Fradihoz és a Diósgyőrhöz is, voltunk Hollandiában is, ezt az időt is a magunk fejlesztésére szántuk annak érdekében, hogy ha megtalál a következő feladat, akkor is százszázalékosak legyünk. Szeretnénk a zalaegerszegi munka minden percét kiélvezni és örülni annak, hogy egy ilyen helyen dolgozhatunk – tette hozzá.

A tizenkét csapatos NB I utóbbi két szezonja megmutatta, mennyire kiélezett csatát kell vívni a bennmaradásért vagy éppen az európai kupás helyekért. Várhatóan hasonló idény vár a Zalaegerszegre is, így Makra Zsoltnak is egy egészen másfajta évadra kell készülnie.

– Eljutottunk oda, hogy a magyar bajnokságban minden egyes forduló minden egyes mérkőzése számít, ez borzasztó nagy koncentrációt igényel játékostól kezdve egészen a vezetőkig. Ezt a nyomást kezelnünk kell, nem vagyunk ettől megijedve, sőt, szeretjük is ezt a helyzetet. Hiszem azt, hogy belőlünk ez mindig a jót váltja ki. Eddig sikerült ennek megfelelnünk, de most ez egy másik szint, hiszek ebben, hogy ez most is így lesz – nyilatkozta a szegedi szakember, aki korábban a SZEOL SC-nél és a Békéscsabánál is dolgozott.

Kitért rá, meglátása szerint nem kell nagyban változtatniuk a munkamódszereiken ahhoz képest, amit az NB II-ben végeztek.

– A magyar első és másodosztályban is ugyanolyan profi munkát lehet végezni, a körülmények már mindenhol adottak. Bár még nem dolgoztam az élvonalban, de a minőségi játékosokkal könnyebb lesz dolgozni, könnyebb lesz átadni azt, amit szeretnénk. A futballhoz való hozzáállásunk nem, csak a szakma változik, mindig egy picikét változtatunk, a mi munkamódszerünk elég modern ahhoz, hogy megállja a helyét.

Sok pihenő nem adatott számukra, hiszen Kazincbarcikán már javában zajlott a felkészülés az augusztus 2-án rajtoló NB II-re. Most viszont egy kis időt nyertek, hiszen az NB I majd csak két héttel később, augusztus 15-én kezdődik. A ZTE sorsolása nem ígérkezik könnyűnek, hiszen az első két hazai meccsét a Mol Fehérvárral, majd a Ferencvárossal játssza – miközben elutazik a Mezőkövesdhez.

– Nem álltunk le azt követően, hogy eljöttünk Kazincbarcikáról. Összeállítottuk a felkészülést és a lehetséges igazolásokat, majd három hetünk lesz a munkára a rajtig. Remélem, addig ki tudjuk alakítani azt a csapatot, ami eredményes lesz a bajnokságban – zárta Makra Zsolt.