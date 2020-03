Az ország legjobbjai közé jutott

Magyarország tíz legjobb FIFA-játékosa közé került a szegedi Vágó Levente: a szombathelyi E-sport klub versenyzője régóta játszik már, és szeretne komolyan foglalkozni az e-sporttal a jövőben.

Nagypályán az NB III Közép csoportjában szereplő Kecskemétben játszik jelenleg Vágó Levente: pontosabban csak játszana, hiszen a koronavírus-­járvány miatt a harmadosztályú bajnokság is szünetel. A kényszerszünet alatt ugyan kaptak egyéni edzéstervet, de mindezzel együtt is több időt tölthetnek ilyenkor otthon a futballisták, amit a világ számos labdarúgója a konzol előtt, a virtuális térben zajló futballal igyekszik eltölteni. Így tesz Vágó Levente is, aki a FIFA-sorozat idei kiadásával zajló országos bajnokságon nyolcadik helyezést ért el, így Magyarország tíz legjobb játékosa közé került.

– Össze lehet egyeztetni az edzésekkel is. Kerestem egy lépcsőfokot arra, hogy az amatőr szintről fentebb lépjek, így igazoltam a szombathelyi klubhoz. Magyarország legjobb nyolc játékosa közé kerültem, több kvalifikáció kellett ehhez, nem volt egyszerű – mondta Vágó Levente, aki már gyerekkorától hobbiszinten játszott, mostanság pedig napi 1-2 órát igyekszik tölteni a játékkal.

– Kitartónak kell lenni, hiszen a legjobbak is kikapnak. Aki az igazi focit jobban átlátja, az a játékot is jobban olvassa. Van, aki ugyanúgy kontrázik, vagy végig védekezik– tette hozzá.

Vágó Levente szeretne ko­molyabban is foglalkozni az e-sporttal, de mint elmondta, a nagypályás foci az első számára, így több virtuális versenyen nem tudott részt venni. Egyelőre azonban otthon ké­szül a folytatásra a Kecskeméttel.

– Kaptunk egyéni edzésprogramot, van olyan része, amikor kamerával figyelik a gyakorlatokat. Nem állhatunk le, hiszen nem tudni, mikor folytatódik – zárta Vágó.