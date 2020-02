Az Újpest FC kedden Szegeden fogadja a MOL Vidit

A labdarúgó magyar kupa kilencedik fordulójában az Újpest FC a saját stadionja talajának állapota miatt kedden 19.30-tól a Mol Fehérvárt a szegedi Szent Gellért Fórumban fogadja. A kisteleki Zsótér Donátnak különleges mérkőzés lehet.

A Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottsága az NB I-es és a magyarkupa-mérkőzésekre al­­­­kalmatlanná nyilvánította az Újpest FC bő egy hete átadott új gyepszőnyegét, emiatt a Ferencváros elleni mai rangadót sem rendezheti meg a Megyeri úton a lila-fehér együttes. Az ok: a gyepesítést lezáró utolsó műveletet, a műszálak kötözését a ki­vitelező cég még nem végezte el. Erre tekintettel a szakértő és az MLSZ szakemberei azt állapították meg, hogy a pálya ilyen állapotban sérülésveszélyessége miatt nem alkalmas a játékra. Ezt követően a versenybizottság úgy határozott, hogy az Újpest FC a munkálatok elvégzéséig nem játszhat a Megyeri úton.

A fővárosi lila-fehér klubnak ezért új helyszín után kellett néznie, a választás pedig a jövő keddi magyarkupa-mérkőzés esetében – legalábbis egyelőre erről az egyetlen meccsről van szó – a szegedi stadionra esett.

– Amióta elkészült, nagyon vártam arra a lehetőségre, hogy Szegeden, az új stadionban játszhassak. Imádkoztam, hogy a magyar kupában összekerüljünk a Szeged–Csanád Gro­­sics Akadémiával, mert sok jót hallottam a létesítményről. Édesapám többször is volt már ott, és elmesélte, milyen szép, mennyire jó a hangulata. Sok évet futballoztam a Tisza Volánban, így mondhatom, hazatérek Szegedre. Különleges élmény lesz. Szegeden amúgy is szeretik a futballt, talán egy kicsit mi is hozzájárulhatunk majd a népszerűsítéséhez – nyilatkozta az Újpest FC kisteleki származású labdarúgója, Zsótér Donát.

– Egykori nagyszerű játékosunk, Véber György Szegedről került Újpestre, ahogy jelenlegi labdarúgónk, Zsótér Donát is erősen kötődik a városhoz és Csongrád megyéhez. Legendák jöttek hozzánk a Tisza partjáról. Azt is tudjuk, hogy Szegeden sok az Újpest-szurkoló, így ezek miatt kerestük meg a klubot a kupameccsel kapcsolatban. A Mol Fehérvár pedig az a csapat, amely a sorozat előző kö­­rében kiejtette a szegedieket, ez ad egy kis érdekességet a meccsnek – mondta Galambos Sandra, az Újpest FC kommunikációs vezetője.

A találkozóra megkezdődött az online jegyértékesítés (www.meccsjegy.mlsz.hu), illetve a Szent Gellért Fórum pénztárai­ban a mérkőzés napján 15.30 órától két, 18 órától, azaz a kapunyitástól az összes pénztár nyitva tart.