Békéscsabán nyert a QSM Algyő a férfi kézilabda NB II.-ben

Eredmények és nyilatkozatok Csongrád-Csanád megye második, harmadik vonalából.

Kitartott az előnyük

PC Trade Szegedi NKE–Pénzügyőr 26–24 (16–9)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 3. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Kiu G., Kiu T.

PC Trade Szegedi NKE: Porobic – Szabó F. 2, Csoknyai 3, Zsikó 2, Kozma 2, Szécsi 3/1, Miklós 9. Csere: Budai (kapus), Nagy R. 1, Farkas, Szöllősi, Frányó 4, Dudás, Szabó L. Edző: Zubai Gábor.

Zubai Gábor: – Jó védekezésünknek köszönhetően gyors lerohanásokat vezettünk a mérkőzés elején, amelyekből könnyű gólokat szereztünk. Harminc perc játék után hét góllal vezettünk. A szünet után pontatlanok voltunk támadásban, így felzárkózott az előző, csonka szezon második helyezettke, de kitartott az előnyünk a lefújásig.

Pontos helyzetkihasználások

Békéscsaba DKSE–QSM Algyő 26–29 (14–16)

Férfi kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 3. forduló. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. Vezette: Hovány, Ubornyák.

QSM Algyő: Boróczky – Czirják, Magyar 5, Nagy F. 1, Temesvári 10, Míg, Vass 7/2. Csere: Gera (kapus), Tóth Á., Blaskó 3, Csóti 3, Ulics, Vajna. Edző: Pásztor István.

Pásztor István: – Nagy iramú mérkőzésen nagyon gyors és fiatal csapattal találkoztunk. Jól működött a védekezésünk, a pedig remekelt Gera Pál, így több könnyű gólt tudtunk lőni. Jól felépített támadások végén pontosak voltak a helyzetkihasználásaink.

Többet hibáztak a második félidőben

Kunszentmárton–Tigrisek Csongrádi KSE 26–24 (10–10)

Férfi kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 3. forduló. Kunszentmárton, 75 néző. Vezette: Csörgő, Vitális.

Losonc László: – Kiegyenlített játékot hozott az első félidő, a másodikban viszont többet hibáztunk, ami miatt nem tudtuk megnyerni a mérkőzést.

Rangadót nyertek

Makói KC–Mezőtúr 26–22 (15–12)

Férfi kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 3. forduló. Makó, Erdei János sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Bozó, Mezei.

Makói KC: Balán – Maróti 5, Miksi 1, Kovács M. 3, Erdélyi 1, Gazsó 4, Béleczki 2. Csere: Gémes (kapus), Lajtár, Fodor 1, Szilágyi 3, Hegyi 1, Csányi 2, Benák 3. Edző: Miksi István.

Miksi István: – Jól kezdtünk, már a meccs elején két-három góllal elléptünk. Nagyon jó kapusteljesítmény jellemezte a védekezésünket, valamint a küzdés. Kiváló mérkőzés volt, megérdemelten tartottuk itthon a két pontot a rangadón.

Fölényes Algyő-siker a megyei derbin

Levendula Hotel FKSE-Algyő–HLKC 39–25 (19–11)

Női kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 3. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Dobó – Ilyés 8, Nikolayenko 7, Lovistyék 2, Csáki 3, Szepesi 3, Rózsa 1. Csere: Aradi (kapus), Aracsi 2, Gercsó 2, Ladics 4, Vér, Farkas 5, Zsilák 2, Pocsai.

Edző: Farkas József.

HLKC: Balogné – Áncsán, Kovács A. 1, Csáki 2, Szabó 2, Lukács 1, Vér 1, Török 4, Dankó, Baráth 2, Rácz G., Vörös 1, Földesi L., Bugnó, Farkas, Kovács Sz. 11.

Edző: Dankó Ervin.

Farkas József: – Rendkívül büszke vagyok a csapatomra, mert hatalmasat küzdöttek. Rengeteget készültünk erre a mérkőzésre, a taktikai utasításokat betartották a lányok. Remekül védekeztünk, de a támadásaink is olajozottan működtek. Gratulálok a győzelemhez, nagybetűs csapatként játszottunk. Hosszú szezon áll még előttünk, így helyén kell kezelnünk ezt a győzelmet. Sokat kell még dolgoznunk, hogy elérjük a célunkat.

Dankó Ervin: – Erről a mérkőzésről érdemben nem tudok nyilatkozni.

Meginogtak, de nyertek

Bácsalmás–K. Szeged SE 23–28 (14–11)

Női kézilabda NB II., Délkeleti csoport, 3. forduló. Kelebia, 45 néző. Vezette: Kovacsik, Polgár.

KSZSE: Hernádi – Horváth 4, Forgó 7/3, Kertész 3, Csányi 1, Tornyi-Molnár 2, Fehér 3. Csere: Lukács (kapus), Kis P., Limpek 2, Tóth, Czifra 1, Baranyi, Besenyi 5/3, Borbás. Edző: Farkas Kitty.

Farkas Kitty: – Örülök a győzelemnek, kisebb megingás után biztosan hoztuk haza a két pontot.

Értékes sikerrel kezdtek

Eszterházy SC–HVSC 4–5 (0–1, 1–2, 2–2, 1–0)

Férfi vízilabda OB I./B, 1. forduló. Eger. Vezette: Kollár, Csizmadia.

HVSC: Ujházi – Badó 1, Oláh 1, Benkő, Katona 1, Palotás, Bocskay 1. Csere: Kürtösi, Barna, Pölös, Werner, Tóth M. 1, Kudella. Edző: Szabó Tamás.

Gól – emberelőnyből: 7/0, ill. 9/3.

Ötméteresből: 2/0, ill. -.

Szabó Tamás: – Nem túl jó előjelekkel érkeztünk a meccsre, mert három kezdőjátékosunk, köztük a centerünk hiányzott. Emiatt azt kértem a fiúktól, hogy a védekezésre összpontosítsunk, mert sok gólt biztosan nem tudunk lőni majd. Maximálisan betartották a megbeszélteket, heroikusan védekeztek. Kihajtottuk magunkat, de egy igazán értékes győzelemmel lettünk gazdagabbak.

Bravúr a nyitányon

Vidux-Szegedi RSE–Vasas SC 3:0 (25:21, 26:24, 25:13)

Női röplabda NB II., Kelet-B csoport, 1. forduló. Szeged, Lila iskola. Vezette: Mocsnik, Gregor.

Vidux-Szegedi RSE: Kezdő: Hűse, Kovács-Fiskus, Szalenko-Tőkés, Fürdök L., Nagy M., Csere: Ádám (libero), Andó (libero), Fürdök N., Szatmári, Nyers, Bálint, Inhoff-Vass, Farkas, Sipka.

Edző: Tátrai Sándor

Tátrai Sándor: – Ez a bravúr hasonló a tavalyihoz, hiszen most is ugyanolyan egységesen és határozottan hoztuk a saját játékunkat, de más is ez a győzelem, mert sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, még precízebben valósítottuk meg a taktikai elképzeléseinket. A szervák szintén jobbak voltak, míg a védekezésünk a megszokottnál hatékonyabb volt. Rafináltabb támadójátékot mutattunk be, mint az előző szezonban. Több hónap szünet után nem kellett motiválni a lányokat, ki voltak éhezve a tétmérkőzésre, de ez önmagában nem elég, mentálisan és taktikailag is ki kell hozni magunkból a maximumot, ami most sikerült.

Továbbra is veretlen a Szegvár

Szank–Szegvári Tekézők SE 2:6 (3384:3483)

Férfi tekecsapat NB I., Keleti csoport, 4. forduló.

A szegvári pontszerzők: Rácz Róbert 587, Vigh Ferenc 599, Rácz József 583, Márton János 554 fával.

Szentesi TE–Rákoshegyi VSE I. 0:8 (2721:3096)

Női tekecsapat szuperliga, 4. forduló.