Csodagólja rég a tarsolyában volt – VIDEÓ

A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat három góllal volt jobb a Tatabánya elleni rangadón, és talán nem túlzás állítani: a különbséget Kiss Csaba jelentette. A Tisza-­­partiak csapatkapitá­nya védekezésével és lövé­sei­­­vel is kiemelkedett a me­zőny­­ből, első találata pedig csodaszámba ment.

Emberelőnyös akcióban Kiss Csaba rosszkéz szélsőként tűnt fel. Megkapta a labdát, úgy tett, mint aki passzolni akar, kapura sem nézett. Aztán jött a csoda: bal kezével a rövid sarokba lőt­te a labdát. A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat Tatabánya elleni hazai derbijén, szerda este láttuk ezt a mozdulatot, és azóta sem hiszünk a szemünknek, akárhányszor nézzük vissza videón.

– Edzéseken ezt már látták tőlem a srácok, de élesben még sosem mertem bevetni – mesélte az évek óta tarsolyban tartott megoldásról Kiss Csaba. – Még régen lestem el egy görög vízilabdázótól, azóta néha gya­­korlom, de nem szoktam olyan pozícióba kerülni, hogy el lehessen sütni. Most viszont valahogy odakeveredtem, és úgy voltam vele: bátraké a szerencse. Ehhez azért tényleg kell szerencse, hiszen nem látom a kapus mozgását – jegyezte meg a rutinos pólós.

A szegediek csapatkapitánya idén lesz 42 éves, és mindig azt mondja: addig folytatja pályafutását, amíg élvezi a ví­­zilabdát. A szerda esti teljesít­ménye láttán még több szezonra elegendő lelkesedés van az Európa-bajnok játékosban, és nem csak a négy találata mi­­att: védekezésben is nagyon odatette magát.

– Aznap éreztem, hogy éles vagyok, kellően felpörögtem, de a társak védekezése és Molnár Dávid védései is kellettek, hogy hat gólon tartsuk a Tatabányát. Készültünk sok szi­­tuá­cióra, és be is jöttek, így jól olvastuk a vendégek akcióit – nyilatkozta Kiss Csaba.

A szerdai siker rendkívül fontos volt a Szegednek, hiszen hat ponttal meglépett ellenfelétől. A győzelemnek köszönhe­tően a jelenlegi állás szerint már csak három közvetlen ri­­válisa lesz a középszakaszban: a Vasas, a Szombathely és a Debrecen.

– Épp ezért sajnálom azóta is a Debrecen elleni vereségünket, de valóban nyugodtabban várhatjuk így a folyta­tást, a most szerzett három pont nagyon értékes. Remélem, hogy a középszakaszban is legalább ilyen jó lesz a védekezésünk, sokkal könnyebb úgy pontot szerezni, ha nem kell mindig rohanni az eredmény után – zárta a beszélgetést Kiss Csaba.

A Szegedi Férfi Vízilabdacsapatra szombaton 16 órától újabb hazai OB I-es bajnoki vár, ezúttal az UVSE ellen.