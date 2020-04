A koronavírus-járvány miatt fennálló helyzetben a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatát sem kerüli el a bércsökkentés, azonban a klubelnök nem elégedett a játékosok hozzáállásával.

Teljesen új helyzettel szembesült a MOL-PICK Szeged férfi ké­­zilabdacsapata is a koronavírus-járványban, ugyanis a já­­tékosok nem tudnak edzeni és mérkőzéseket játszani, így teljesíteni azt, amiért szerződtek. Ezt a Sport1 Tv Kézivezérlés extra című internetes műsorában mondta Szűcs Ernő Péter, a Pick Kézilabda Zrt. igazgatósági elnöke.

– Ebben a helyzetben a sportban is össze kell fogni. Van bennem egy kis csalódottság a sportolók hozzáállásával kapcsolatban, nagyobb empátiát várnék el tőlük most – nyilatkozta őszintén Szűcs Ernő Péter. – A játékosoknak túl sok súgójuk van, és ebből fakadóan számomra nem biztos, hogy olyan megállapodás született, amit én jónak tartok. Nyilván ez változhat még, nagyon remélem, hogy nem azért kell, hogy változzon, mert még rosszabb helyzetbe kerül bárki, nem csak mi. Az elmúlt jó pár évben felelősen gazdálkodtunk, aminek a tar­­talékai most a rendelkezésünkre állnak, ezért adott esetben az átlaghoz képest sokkal könnyebben át tudjuk vészelni ezt a helyzetet – folytatta a klub­elnök.

Szűcs Ernő Péter konkrét számokról is beszélt, de még nem történt meg a papírok aláírása. A szakmai stábbal korrekten meg­egyeztek, a játékosokat a csapatkapitány Jonas Källman képviselte az online tárgyalás során.

– Mi 30 százalékot kértünk, és miután jelentős az árfolyamveszteségünk is, mert ugyebár forintban egyezünk meg, de en­­nek van egy eurós alapja, ezért kértük annak egy fix összegben való megállapítását.

Ehhez ké­pest a játékosok előbb 20 szá­­zalékot kértek, majd egyezkedés után 25 százalékban vagyunk most megállapítva azzal, hogy nem járultak hozzá az árfolyam fixálásához. Ezért mondtam, hogy nagyobb empátiát várnék el a játékosoktól. Most 25 százaléknál tartunk. Nem szeretnénk ennél nagyobb vágást tenni, pillanatnyilag nem is hiszem, hogy a mostani állás szerint ennek realitása lenne – avatott be a részletekbe Szűcs Ernő Péter.

Az interjúban kitért arra is, hogy a bajnokságok újrakezdése előtt reálisan négy-öt hétre lesz legalább szükség, hogy a játékosok újra tétmérkőzéseken tudjanak pályára lépni, de azt is elárulta, sem az EHF-től, sem pedig az MKSZ-től nem keresték a klubot a folytatást illetően.