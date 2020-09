Duplázott a Gellért

Remek szegedi sikerrel ért véget a Gellért Szabadidőközpontban megrendezett Naturtex országos utánpótlás csapatbajnokság.

A közel egy héten át zajló, összesen négy korosztályban (U12-es, U14-es, U16-os és U18-as), lányok és fiúk között is megrendezett tornán az U14-esek között a Gellért SE játékosai bajnoki címet ünnepelhettek: a torna hétfői zárónapján hozzájuk csatlakozott a klub U16-os egysége is, mi­­után a Major Stella, Bíró Melinda összetételű csapat is megnyerte korosztálya bajnoki döntőjét.

Az U12-esek között induló szegedi Hajnal Tenisziskola együttese a hatodik helyen zárt saját korosztályában.