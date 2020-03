Megszületett a döntés, amelyre sokan számítottak: elhalasztották a 2020-as nyári olimpiát, a tokiói ötkarikás játékokat legkésőbb 2021 nyarán rendezik. Gyors reakciók alapján megkönnyebbülés a döntés a sportolóknak, de sok új kérdést is felvet.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hivatalosan bejelentette: Thomas Bach elnök és Abe Sindzó japán miniszterelnök megállapodott abban, hogy a tokiói olimpiát a jövő évre halasztják és legkésőbb 2021 nyarán kell megrendezni.

A két vezető kedden telefonon egyeztetett egymással és a koronavírus-járvány miatt kialakult kiszámíthatatlan helyzetre hivatkozva, valamint az Egészségügyi Világszervezettől (WHO) kapott legfrissebb tájékoztatásra alapozva foglalt állást a játékok elhalasztása mellett, a sportolók és valamennyi résztvevő egészségének a megőrzése érdekében. A megbeszélésbe bekapcsolódott Mori Josiro, a szervezőbizottság vezetője, Hasimoto Szeiko olimpiáért felelős miniszter, Koike Juriko, Tokió kormányzója, valamint John Coates, a NOB koordinációs testületének vezetője, Christophe De Kepper főigazgató és Christophe Dubi sportigazgató.

A NOB közleményében kiemeli, hogy az olimpiai láng marad Japánban és egyezség született arról is, hogy az elnevezés nem változik, a jövő évi játékoknak is 2020-as olimpiai és paralimpiai játékok lesz a neve.

– Úgy gondoltam, az olimpia törlése is benne lehet a pakliban, így annak már örülök, hogy mindenképp megrendezik az ötkarikás játékokat – kezdte gyors reakcióját Nagy Péter, a Szeged Lelkesedés SK olimpikonja. – Azok számára lehet ez nagyon nehéz döntés, akik karrierjük utolsó olimpiáját tervezték, így számukra kérdéses, hogy egy évvel később is bevállalnák-e a szereplést. Amíg nem tudjuk a pontos dátumot, nehéz tervezni a kvalifikációval is, így kíváncsian várom, hogy miként oldják meg a helyzetet a sportági szövetségek. Az edzésekkel biztosan nem állok le, lesznek még versenyek a nyáron – nyilatkozta a súlyemelő.

– Megkönnyebbülés, hogy meghozták a döntést, így nem kell kétségek között készülnünk, de át kell gondolnunk, hogy miként tervezzük a folytatást – összegezte érzéseit Eperjesi László, a riói olimpián bronzérmet szerző szegedi súlylökő, Márton Anita edzője.

Az elmúlt hetekben – sportolók, sportszövetségek, politikusok mellett – egyre több olimpiai bizottság jelezte, hogy a halasztás lenne a legjobb megoldás a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben. Kanada elsőként jelentette be, hogy ha az eredeti időpontban tartanák meg a játékokat, bojkottálja az eseményt, majd Ausztrália is csatlakozott, később már az ötkarikás játékok történetének legeredményesebb nemzete, az Egyesült Államok is halasztást kért.

Az idei nyári olimpiát július 24. és augusztus 9. között rendezték volna meg. A modernkori játékok 124 éves történetében korábban nem volt példa halasztásra. Törlés már volt, mégpedig ötször: az első világháború idején az 1916-os berlini játékok maradtak el, majd a második világháború alatt az 1940-es, eredetileg Tokiónak, majd Helsinkinek ítélt, valamint az 1944-es londoni nyári, továbbá az 1940-es szapporói és az 1944-es Cortina díAmpezzó-i téli olimpiát nem rendezték meg.