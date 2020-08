Élmezőnyben voltak a szegedi triatlonosok

A bajai sprint triatlon országos bajnokságon Mocsári Bence, Szilágyi Péter és Gábe Tamás is az élmezőnyben képviselte Szegedet.

Idén Baja adott otthont a sprinttávú triatlon országos bajnokságnak, amelyről a szegedi résztvevők egyaránt pozitív tapasztalatokkal számoltak be. A paratriatlonos Mocsári Bence az épek között korosztályában a hatodik lett egy izgalmas verseny végén.

– Végre sikerült egy igazán jó időt úsznom. A tömegrajt nem kedvezett nekem, de gyorsan sikerült meglépni a mezőnytől, és a saját tempómban haladni, ezzel pedig felzárkózni az élmezőnybe.

A technikás kerékpárpályán elért időmre sokáig büszke leszek, pedig közben egyszer fel is tartottak, amikor vezettem a bolyt – jegyezte meg Mocsári.

Szilágyi Péter az abszolút kategóriában harmadik, korosztályában pedig második lett annak ellenére, hogy hat éve nem indult ilyen rövid, más ráhangolódást igénylő távon.

– Mivel a gyorsaságom fejlesztésére koncentrálok mostanában, ez a verseny tökéletesen illett a felkészülésembe. A kerékpárpályát nagyon élveztem, ráadásul lehetett taktikázni is, hiszen engedélyezett volt a bolyozás. A futás előtti depó sajnos nem sikerült jól, de a nyolcadik helyről így is felzárkóztam a dobogóra – számolt be Szilágyi.

Gábe Tamás nem érezte jól magát verseny előtt, így is ötödik lett a korosztályában.

– Kemény volt az úszás, és a kerékpározás első köre is. Nem jött jól, hogy életemben először büntetést kaptam, de elvitt a verseny heve. A futáson elértem a kitűzött célomat, így összességében jó visszajelzést kaptam – írta Gábe a Facebook-oldalán.