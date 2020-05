Előkelő helyezés

A koronavírus okozta globális fennakadás miatt online formagyakorlat Európa-bajnokságot szervezett az európai tékvandószövetség, amelyhez a hódmezővásárhelyi László Alexa és Máté Mirabella is csat­­lakozott.

A versenyt László Alexa az előkelő 23. helyen zárta a 113 induló közül.

– Mindkét lányra nagyon büszkék vagyunk, hogy elindultak a versenyen. Alexa az európaiak közül a 11. lett, és ez nagyon nagy teljesítmény, hiszen az Európa-bajnokság nyitottsága miatt világverseny szintű lett a megmérettetés – mondta Máté Gergő vezetőedző.

– A korlátozások előtt elég intenzíven edzettünk, hiszen világversenyre készültünk, így egyáltalán nem hagytam abba az edzést. Mindennap próbáltam erősíteni vagy futni, és amennyire tudtam, a tékvandó báziselemeket is gyakoroltam, a verseny előtt pedig az edzőmmel, Máté Gergővel online is tartottuk a kapcsolatot – mondta László Alexa, majd hozzátette, hogy még sohasem indult ilyen sok versenyző között. Az eredményével teljesen elégedett, és a helyezése meglepetésként érte, viszont rengeteg motivációt is ad számára.

Máté Gergő hozzátette, na­gyon örülnek ennek a szervezésnek, és úgy tűnik, folytatódik tovább az online versenyek sorozata, így a következőkre már rutinosabban tudnak ké­szülni a tagokkal.

– Rengeteg pozitív energiá­val tölt fel egy-egy edzés, és azt tanácsolom sportolótársaimnak, hogy semmiképpen ne hagyják abba ebben a nehéz időszakban sem a gyakorlást – zárta gondolatait László Alexa.