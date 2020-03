Fejlesztésben példát mutatnak

Az NKM Szeged a Magyar Kajak-kenu Szövetség támogatásával új kardiótermet avathatott fel a Felső Tisza-parti vízitelepen lévő otthonának emeletén, amelyben termi kerékpárokon és evezős ergométereken lehet majd az edzéseket elvégezni.

Aki ritkán jár a vízitelepen, az rendszeresen szembesülhet változásokkal – az NKM Szeged Felső Tisza-parti otthonában folyamatos a fejlesztés, azaz a pályázati források a saját lehetőségekkel kiegészülve mindig a létesítményben megforduló élversenyzők, mastersek és szabadidős sportolók kényelmét, fejlődését szolgálják.

Egy ilyen újabb innovációnak lehettünk szemtanúi, amikor a vízitelep emeletén felavatták a 200 négyzetméteres kardiótermet, benne ebből az alkalomból 15 kerékpárral és 12 evezős ergométerrel. És hogy a fejlesztés mennyire jelentős, arról tanúskodott, hogy az NKM Szeged éppen itthon tartózkodó élversenyzői közül a paralimpikon Varga Katalin és Suba Róbert, valamint a kenus Kiss Tamás és Laczó Dániel is eljött az avatásra, illetve a Magyar Kajak-kenu Szövetséget Schmidt Gábor elnök és Boros Gergely szakmai igazgató képviselte. Ám a gépeket nem ők tesztelték, hanem a Dani Zsolt vezette evezős csapat fiataljai.

– Fontos példát mutattok más kluboknak országszerte, és higgyétek el, ez az egyesület egyre inkább egy erős minta a sportágban. A többi szakosztály is látja a szakmai rendszert, a közösséget, az együttműködő csapatot, amely másoknak is példa lehet. Erre remek igazolás ez a terem is, amely megmutatja, hogyan lehet megfelelően felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat – mondta Schmidt.

A kardióterem, illetve az öltözők, az energetika, a terasz, az iroda és a tárgyaló, illetve a díszburkolat elkészítésének fő forrását a központi sportlétesítmény-fejlesztési támogatás, valamint a magyar szövetség (50 millió forint) és az NKM Szeged (10 millió) révén biztosították.

Az NKM Szeged szakmai vezetője, Sík Márton kihasználta az alkalmat, és beszámolt a klub idei tervekről.

– Két fő célunk van: az utánpótlás-pontverseny első helyének megismétlése, a másik pedig az olimpiai szereplés, amelyre nyolc versenyzővel készülünk. Több helyen zajlott, zajlik a meleg vízi edzőtábor, ahonnan az európai események ellenére csak jó híreket kaptunk eddig. A nem olimpiai számok szegedi világbajnoksága is illeszkedik a sorba, amelyhez ez a terem is hozzájárulhat – mondta a korábbi kajakos.