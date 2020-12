Ők voltak az ősz gólvadászai lapunknál

Keddenként megszokhatták, hogy az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei gólvadászát mutatjuk be olvasóinknak. A vírushelyzet ahogy a futballéletet, úgy a rovatunkat is picit átalakította, de összegezzük, kik is voltak ősszel a forduló gólvadászai?

Összesen tizenkét alkalommal jelentkeztünk a forduló gólvadászával az ősz során. Hétfőnként a megyei labdarúgó-bajnokságok részletes tudósítását olvashatták, míg keddenként az aktuális játékhéten emlékezeteset, kiemelkedőt nyújtó játékossal beszélgettünk. Igyekeztünk minden héten megfelelően súlyozni a többszörösen eredményes játékosok között, így is akadt néhány emlékezetes történet. A mártélyi Papp Ernő például egy kiadós videojátékozás után lőtt ötöt Mártélyon: a meccs után úgy nyilatkozott, ha többet alszik, talán még jobban is ment volna a játék. Boldog Gábor számára is akadt egy igazán csodálatos hét. Nászútja előtt ugyanis még egy mesterötöst jegyzett a Földeák otthonában, amivel nem mellesleg egy rossz szériát is lezárt csapatának. A székkutasi Rácz Dezső ugyan érezte, hogy van egy kisebb sérülése, de kicsit várni kellett a cserével – ez a helyzet végül remekül sült el, hiszen a kutasiak csatára mesterhármassal járult hozzá csapata idegenbeli győzelméhez. Reméljük, tavasszal teljeskörűen folytatódhat a futball-élet és ezzel rovatunk is, és újra kemény dió lesz kitalálni: ki is legyen a forduló gólvadásza keddenként? Az ősz gólvadászai: Horváth Előd, Makó (Székkutas–Makó 0–7), Tóth Attila, Sándorfalva (Sándorfalva–Mártély 5–1), Babolek Zoltán, Makó (HFC II.–Makó 0–5), Góra Márk, Csengele (Csengele–Nagymágocs 7–0), Magyar Tibor, Tömörkény (Nagymágocs–Tömörkény 0–6), Rácz Dezső, Székkutas (Szeged-Csanád GA II.–Székkutas 2–4), Gyuris Máté, Üllés (Nagymágocs–Üllés 1–3), Bertók Gábor, Szentes (Szentes–Apátfalva 4–3), Papp Ernő, Mártély (Nagymágocs–Mártély 0–9), Sindel Roland, HFC II. (Székkutas–HFC II. 0–3), Boldog Gábor, Tömörkény (Földeák–Tömörkény 0–6), Csikós Sándor, Mindszent (Üllés–Mindszent 1–3).