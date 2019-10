Hibátlanok maradtak: Zalaegerszegen is győzött a Szegedi TE

A férfi tekecsapat szuperliga nyolcadik fordulójában a Szegedi TE Zalaegerszegen 5:3-ra nyerte meg a bajnokság rangadóját, így egyetlen csapatként hibátlan maradt.

Remek sikert aratott a Szegedi TE a férfi tekecsapat szuperligában, amely a nagy rivális otthonában szerepelt. A forduló előtt hibátlan két együttes, a Zalaegerszeg és a címvédő vendégek összecsapása mindig hatalmas rangadó, és ezúttal is mind a hat párban nagy küzdelem alakult. A Szegedi TE-ben két korábban sérült játékos, Kiss Norbert és Szél Tibor is vállalt a játékot, és ez is kellett ahhoz, hogy nyerjen a csapat. A találkozón mind a hat vendég elérte minimum a 600 fát – ez azért ebben a sportágban és főleg nem a saját pályán igazán egyedi.

– Örülök a sikeremnek. Sok hibám volt így utólag végiggondolva, de azért ha koncentráltan odafigyeltem, jöttek a kilencesek, vagy akár a jó dobások – mondta Danóczy Richárd, aki fontos győzelmet aratott a rutinos, korábbi válogatott Farkas Sándor ellen. – Mindenkinek volt hullámvölgye, ám gyorsan összeszedtük magunkat, és kijöttünk a bajból. Ez a siker lényeges volt, mert így megmaradt az esélyünk a címvédésre. Sokat jelentett a szurkolóink támogatása, amely tényleg fákat, szettet, győzelmeket jelent a meccsen belül. Az eredmény lehetett volna jobb is, de talán jobban bírtuk a terhelést, a feszültséget. A mérkőzést inkább tarolásban nyertük meg, mert teliben ők voltak a jobbak.

A Szegedi TE ezzel a sikerrel egymás után harmincadik alkalommal nem kapott a hazai bajnokságban.

A végeredmény: Zalaegerszeg–Szegedi TE 3:5 (3640:3680). A párok: Fehér Z.–Brancsek J. 0:1 (2:2, 592:607), Farkas S.–Danóczy R. 0:1 (1:3, 584:619), Járfás Sz.–Kiss N. 1:0 (2:2, 637:632), Boanta C.–Loncsárevity A. 1:0 (3:1, 620:612), Nemes A.–Szél T. 1:0 (2,5:1,5, 634:606), Farkas Á.–Karsai L. 0:1 (2:2, 574:604).