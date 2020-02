Higgadtnak kell maradni!

A budapesti Európa-bajnokságon bronzérmet szerző magyar női vízilabda-válogatott másod­edzője, a szentesi származású Tóth László keserédesnek ítéli az eredményt, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne oka örömre. Érdeklődésünkre részletesen beszélt arról, hogy az Eb fő tanulságait miért a hibák és a higgadtság témájában vonták le.

– A budapesti Eb-t két módon is lehet értékelni a magyar női vízilabda-válogatott szem­­pontjából. Csalódás, hi­­szen nemzeti csapatunk a kontinensviadalról nem kvalifikálta magát az olimpiá­­ra, és márciusban selejtező tornára kényszerül. Pozitívan is meg lehet élni, hiszen négy rangadójából hármat is megnyert, a végső győztes spanyoloktól csak nagy csatában kapott ki, ráadásul bronzérmet is szerzett. Melyik érzés erősebb?

– A negatív érzés erősebb, hiszen a fő cél az olimpiai kvalifikáció volt. Már csak azért is, mert tudjuk, mennyire nehéz feladatnak számít egy utolsó lehetőséget adó selejtező. Egy meccsen kaptunk ki, ahogy a többi találkozón, ott is nagyon jól játszottunk, de volt egy négy-öt perces rövidzárlat, ami megpecsételte a sorsunkat. Persze volt ok is az örömre, hiszen az elmúlt években többször nem jött össze a bronz, egy ilyen sikerélménnyel sokkal szebb zárni, pláne egy hazai rendezésű Európa-bajnokságon. Ez a bronzérem ettől még keserédes.

– Nyilván rengeteget elemezték a spanyolok elleni elődöntőt. Milyen tanulságokat vontak le?

– Ha a hullámvölgyre céloz, akkor nem csak ezt a derbit kellett megvizsgálnunk, ugyanis szinte minden meccsen volt ilyen időszak. Sőt, ez szinte elkerülhetetlen, így inkább azon kell dolgozni, hogy ezek az időszakok minél rövidebb ideig tartsanak, és összességében minimálisra szorítsuk a hibák számát. A selejtezőtorna, és kijutás esetén az olimpia szempontjából is ez tűnik a legfontosabb feladatunknak. Az sem árt, ha ezek a hullámvölgyek minél hamarabb, és nem a végjátékokban jönnek. Azért a spanyolok elleni vereségben komoly szerepe lehetett annak is, hogy kulcsjátékosunk, Gurisatti Gréta pár perc után megsérült. Utána jöttek a kiállítások, fogyni kezdett a csapat, és egyre inkább szokatlan felállásokra kényszerültünk. Persze az ilyen helyzetekre is készülünk, így talán nagyobb odafigyeléssel és türelemmel ez a helyzet is kezelhető lett volna. Higgadt­nak kell maradni a kritikus pillanatokban, ha ez nem történik meg, akkor nem váltjuk gólra a fontos emberelőnyöket, ahogy a spanyolok ellen is történt.

– Bíró Attila szövetségi ka­­pitány szerint regnálása óta most a legerősebb a ma­­gyar válogatott. Egy építkezés végére értek, ilyenkor talán még nehezebb plusz fejlődési lehetőségeket ta­lálni.

– Fejlődni mindig kemény munka árán lehet, talán csak a nyomás nagyobb ilyenkor, hiszen a közvélemény is látja az előrelépést. Szerkezetileg és egyénileg valóban jó minőséget képviselünk, de újra hangsúlyozom: a hibák számát még nagyon fontos csökkenteni. Illetve finomhangolás kell, hogy a fontos pillanatokban mindenki a megfelelő döntést hozza.

– A trieszti torna elődöntőjében egyetlen meccs dönt az olimpiai kvalifikációról, és ez az utolsó sansz. Hogyan kezelhető ez az óriási nyomás?

– Tényleg nagy a teher a vállunkon, de ne feledjük, hogy az ellenfél is ugyanilyen helyzetben lesz. A tornák negyeddöntői és döntői modellezik legjobban ezt a helyzetet, ebben pedig van tapasztalatunk. Negatív oldala inkább az a gondolat lehet, hogy itt bukni tud nagyot egy csapat, hiszen siker esetén még „csak” kijutott az olimpiára, de ott még helyt is kell állnia.

– Szentesen a két lehetséges trieszti ellenfél egyikével találkoznak. Ez előnyös?

– Ha részünkről több pozitív pillanat lesz, mint negatív, akkor igen, mert a selejtezőn ez az ellenfélnek is eszébe jut majd.