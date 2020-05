Hosszabbított a kapitány

Szerződéshosszabbításokat jelentett be az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgócsapata. A kapitány Germán Tamás és az asszisztens­edző, elemző Paul Ceusan is marad a klubnál.

Az elsők között hosszabbította meg szerződését a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapatának kapitánya, Germán Tamás (33). A játékos az előző, félbeszakadt NB II-es idényben az együttes házi gólkirálya volt 10 találattal. Germán a hét szezon alatt a magyar kupában és az NB II-ben, illetve az NB III-ban összesen 211 mérkőzésen szerepelt, és ezeken 76 gólt szerzett.

Gyorsan döntött

– Egy pillanatig sem gondolkodtam a folytatáson – nyilatkozta Germán. – Én és a klub is ugyanazt akartuk, nagyon rövid tárgyalások és gyors megegyezés után fogadtam el a hosszabbítást. Tinta még nem került a papír aljára, de a koronavírus-járvány miatt nem kézfogással, hanem ökölpacsival szentesítettük már a megállapodást. Ez nálunk ugyanazt jelenti, mintha már megszáradt volna a tinta. Régebb óta tartottak a beszélgetések a jövővel kapcsolatban, így örülök, hogy én lettem az első, akinek pont került az ügye végére. Talán ez azokat is meggyőzi, hogy maradjanak, mert valami jó dolog van kialakulóban, akik esetleg még nem tudtak dönteni. Hét éve játszom a Szeged-Csanád GA-ban, és ugyan 33 éves vagyok, de még csak a futballra koncentrálok. Az motoszkál már a fejemben, hogy ha lejár az új szerződésem, akkor kilenc éve leszek a klub kötelékében, és az is, hogy jó lenne megélni tíz idényt.

Van remény

A csapat lassan két hete edz újra, nagy kérdés, vajon mennyire hasonlítható a jelenlegi helyzet a korábbiakhoz.

– Erős túlzás lenne, ha azt mondanám, visszazökkentünk – nyilatkozta a csapatkapitány. – Mindenki külön autóval jön, edzőszerelésben, edzés után mindenki ül be az autóba, és megy haza. Saját kulacsot hozunk, saját labdával dolgozunk, ez egy picit furcsa helyzet is. De arra jó, hogy a hétköznapok már nem arról szólnak, amiről két hónapig, és van egy kis remény, hogy elmúlóban van ez a járvány. Nemrég megszületett a második kisfiam is, és ha egy szóval jellemezném, azt mondanám a kétgyermekes családapaságra, hogy: nehéz. De nem panaszkodom, nagyon örülünk a kicsi érkezésének.

Új impulzusok

Dr. Dobos Barna érkezésével új szakember irányítja a csapatot.

– Bő egy hét ment még csak le, és a vírusra való tekintettel olyan extra dolgokat még nem csináltunk – mondta Germán. – Sok a kis csoportos gyakorlás az edzőpálya különböző pontjain, keveset érintkezünk. Más a szemlélet, ezt már lehet látni, de ez teljesen normális, hiszen minden edzőnek megvan a saját elképzelése.

Az edzői stábból Paul Ceusan kontraktusát hosszabbította meg a klub szintén hosszú távra. Ceusan asszisztensedzőként és elemzőként dolgozott az előző szezonban, és a következőben is segíti majd dr. Dobos Barna vezetőedző munkáját.