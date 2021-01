Hosszabbított magyar válogatott beállójával a MOL-PICK Szeged

Már a harmadik szerződéshosszabbítást jelentette be ezen a héten a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Nik Henigman és Bajus Brunó után Rosta Miklós kontraktusa is 2023. június 30-ig újult meg.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Élt opciós jogával a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, ugyanis 2019 nyarán 2+2 éves szerződést kötött Rosta Miklóssal, és most a +2 idény aktiválódik a nyártól. A 21 éves beálló eddig 26 meccsen lépett pályára az NB I.-ben szegedi mezben, míg 50-szer talált be. Az egyiptomi világbajnokságra készülő magyar válogatott keretében is megtalálható, akárcsak másik három Tisza-parti játékos, Mikler Roland, Bánhidi Bence és Bodó Richárd.