A Vidux-Szegedi RSE férfi-röplabdacsapata bravúros eredményt ért el az NB I.-ben, ugyanis a jóval esélyesebb MÁV Előre otthonában két szett megnyerésével pontot szerzett, a hajrában pedig még a győzelemre is volt esélye.

Vesztenivaló nélkül utazott Székesfehérvárra a Tisza-parti csapat, hiszen a MÁV Előre számított favoritnak: a hazaiakat brazil és kubai légiós is erősítette, az elmúlt hetekben a Dunaferrt és a Szolnokot is legyőzték a fehérváriak.

– Miután az ötödik szettben 14:14 volt az állás, jobban örültem volna a győzelemnek, de nem lehetek elkeseredve, mert így is nagy gratuláció jár a fiúknak! – kezdte értékelését Nusser Elemér. – Vagányan játszottak a srácok, kihozták magukból a maximumot, az ilyen meccsekért érdemes utazni és dolgozni. A héten nem volt előjele annak, hogy ilyen bravúros teljesítményt nyújtunk, de ma remek volt a hozzáállás. Végig mosolyogtak a tanítványaim, sosem bosszankodtak a hibák után, csak mentek előre, bármi is történt előtte – mondta a tréner.

A második és a harmadik szett megnyerésével tehát értékes bajnoki pontot szerzett a Vidux-Szegedi RSE, amit főként koncentrációjának köszönhet.

– Az általunk hozott szettekben különösen odafigyeltek a fiúk, nagyon keveset hibáztak. Persze ez hatással volt ellenfelünkre is, egyre görcsösebbé váltak a jóval esélyesebb hazaiak. Okosan és felszabadultan játszottunk, ahogy meg is beszéltük. Pénteken azt mondtam a srácoknak, hogy a bajnokság hátralévő részében már minden meccs fontos, így az ellenféltől függetlenül mindenkinek teljes erőbedobással, vagányan neki kell menni. Most így is lett, remélhetőleg máskor is így lesz – nyilatkozta Nusser Elemér.