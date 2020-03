Ismét több mint tízpontos hátrányból felállva nyert a Szedeák

Három légióssal, nagy küzdelemben, zárt kapuk mögött verték a ZTE-t.

A koronavírus miatti kormányzati intézkedések értelmében szerdán már zárt kapuk mögött fogadta a Zalaegerszeget a Naturtex-SZTE-Szedeák az újszegedi sportcsarnokban: nem csak a nézők hiányoztak, hanem Durand Scott is, a szegediek nemrég szerződtetett amerikai légiósa ugyanis Achilles-problémái miatt csak civilben ült a kispadon.

Jobban kezdett a ZTE, amely hamar tízpontos előnyt épített fel: ebből ugyan a második negyed közepére sikerült visszajönnie a Szedeáknak. Az, hogy a félidőben csak négy ponttal vezettek a vendégek, még kifejezetten kedvező is volt, hiszen tizenegy kísérletből egy triplát sem tudott bedobni a Tisza-parti együttes.

A szünet után ugyan megérkezett az első szegedi hármas Morris Currytől, de ezzel is csak hét pontra szépített a Szedeák 44-51-nél. A folytatás is a ZTE-ről szólt, akik tizenhárom pontra is megléptek a harmadik negyedben – elúszni látszott a hajó, ám ekkor jött a nagyot játszó Ante Krapic, valamint ismét Curry: tripláikkal a negyed végére már csak négy pont maradt a zalai fórból.

Sőt, az utolsó negyedet Vágvölgyi Ákos hármasa nyitotta, innentől pedig már a Szedeák diktálta a meccs ritmusát, amely remekül védekezett, és nagyon vigyázott a labdára is. 80-74-nél már-már a kezében érezhette a meccset Szrecsko Szekulovics csapata, de másfél perccel a vége előtt pillanatok alatt dobott öt pontot a ZTE, a bajnokság legjobb triplázója, Williams mellett Agafonov közelijével már csak egy pont maradt a szegedi előnyből.

Ekkor azonban megint Curry villant: a Szedeák irányítója elsüllyesztette negyedik hármasát a meccsen, majd Johnson büntetőket rontott, a szegediek amerikai légiósa viszont nem, így beállította a 85-79-es végeredményt – három légióssal felállva is nagy győzelmet aratott a Szedeák, amely számára különösen értékes a siker, hiszen a Kaposvár ismét kikapott, így már csak két győzelem a hátránya a somogyi együttessel szemben.

Naturtex-SZTE-Szedeák – Zalakerámia ZTE KK 85-79 (15-19, 23-21, 22-24, 25-15)

Férfi kosárlabda NBI/A csoport, 21. forduló. Szeged, Újszegedi Sportcsarnok, zárt kapuk mögött

Vezette: Cziffra Cs., dr. Mészáros B., Lengyel Á. (Farkas J.)

Naturtex-SZTE-Szedeák: CURRY 26/12, Kerpel-Fronius G. 10, Kerpel-Fronius B. 4, KRAPIC 21/6, ASBURY 19. Csere: Vágvölgyi 5/3, Mayer, Olasz. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

ZTE: Bibbins 9, Williams 12/12, JOHNSON 24/12, SZABÓ 13/6, AGAFONOV 15. Csere: Simon, Djurics 4, Gulyás 2, Doktor. Vezetőedző: Ante Nazor.

Kipontozódott: Bibbins (39.).