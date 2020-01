Kezdődik a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokság, szurkoljunk Jászapátiéknak!

Ma kezdődik a debreceni rendezésű rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokság, ahol a Szegedi Korcsolyázó Egyesület két olimpikonja, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra esélyes a döntős szereplésre, utóbbi versenyző egyéniben is. Edzőjük, Szabó Krisztián szerint nehéz jósolni egy ilyen kontinensviadal előtt.

Véget ért a visszaszámlálás: a mai selejtezőkkel kezdetét veszi a debreceni rendezésű rövidpályás gyorskorcsolya-­Európa-bajnokság. Huszonnégy ország közel 150 versenyzője áll rajthoz a kontinensviadalon, amelyre a szervezők tájékoztatása szerint majdnem az összes jegy elkelt. Szombaton az 500 és az 1500 méter küzdelmeit, valamint a váltók elődöntőit rendezik, vasárnap pedig az 1000 méter végcsatározásait és a staféták fináléit láthatják a nézők a helyszínen vagy az M4 Sport élő közvetítésében.

Magyar szempontból a tavalyi volt minden idők legsikeresebb Eb-je: összesen 4 arany-, 4 ezüst- és 1 bronzéremmel zárt a válogatott. Nemzeti csapatunk hasonlóan szép eredményeket szeretne elérni, és ebben régiónknak is komoly része lehet, hiszen a Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzői, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra is tagja a női váltónak, utóbbi olimpikon egyéniben is indul.

– Mielőtt a téli ifjúsági olimpiára utaztam, láttam edzeni a lányokat, jól mozogtak, saját bevallásuk szerint is biztató volt a formájuk – mondta a szegedi egyesület vezetőedzője, Szabó Krisztián. – Rég volt a világkupa legutóbbi állomása, így nagyon nehéz jósolni, ki tudja milyen formában érkeznek a riválisok. Mindannyian izgatottan várjuk az Eb-t, hiszen a döntős szereplések abszolút reális célkitűzések a női váltótól és Petrától is egyéniben. Jászapáti képes arra, hogy összetettben a legjobb hat közé kerüljön. 1500 méteren elvárható tőle a finálé, a rövidebb távokon viszont már közrejátszhat a szerencse is, a sorsolás nagyon sokat számít majd – véli a szakember, majd hozzátette: kíváncsian várja, hogyan cserélgetik a versenyzőket a női váltó futamaiban, hiszen egyelőre nem tudni, mennyi szerepet kap Kónya Zsófia.

A nőknél nem lesz hiány világklasszis ellenfelekben, a hollandok a legjobb csapatukkal érkeztek, így indul az olimpiai és világbajnok, valamint összetettben és 1500 méteren címvédő Suzanne Schulting.

A legérdekesebb versenyre a női 500 méteren van kilátás, mivel ott lesz a mezőnyben a szám holland világbajnoka, Lara van Ruijven, olasz olimpiai bajnoka, az egyéves kihagyása után visszatért Arianna Fontana és lengyel vk-győztese, egyúttal a táv címvédője, Natalia Maliszewska.

Az olimpiai bajnok, világkupa-győztes és világcsúcstartó férfi váltónk címvédőként lép jégre, ám nem lesz tagja az ötkarikás aranyérmes Burján Csaba, akit a közösségi médiá­ban tett kijelentése miatt decemberben felfüggesztett a hazai szövetség. Ott lesz viszont az olimpiai ezüstérmes Krueger John-Henry, aki az Eb-n debütál magyar színekben.