Kilencgólos MOL-PICK-sikerrel tért vissza a Bajnokok Ligája Szegedre – Galéria

284 nap után ismét BL-meccset játszott az újszegedi sportcsarnokban a MOL-PICK Szeged, a norvég Elverumot szorosabb első félidő után több jó teljesítménynek köszönhetően 36–27-re legyőzte a férfi kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjának 8. fordulójában.

Megújult himnusszal és arculattal, a koronavírus-járvány okozta halasztások miatt két hónapot késve érkezett meg a férfi kézilabda Bajnokok Ligája az újszegedi sportcsarnokba. Az egész mérkőzés sava-borsa, a szurkolók viszont nem lehettek jelen a pandémiakorlátozások miatt.

Ugyanazzal a kerettel várta a mérkőzést a MOL-PICK Szeged, mint amellyel az elmúlt hétvégén Budakalászon nyert, azzal a változással, hogy Bajus Brunó helyére visszakerült az Eger ellen kisebb sérülést összeszedő védekező specialista, Nik Henigman.

Az Elverum rögtön góllal demonstrálta, nem feltett kézzel érkezett Szegedre. A magyar válogatott jobbátlövő, Máthé Dominik járt túl Mikler eszén, majd a másik oldalon Martin Stranovsky került remek helyzetbe, 1–1.

Tíz perc játékot követően 6–4-re vezetett a MOL-PICK Szeged, leginkább a remekül védő Mikler Rolandnak köszönhetően. Ziccer, átlövés és hétméteres is felkerült a hárított lövések közé nála, míg a szegedi támadások rendre góllal fejeződtek be. Sokáig azonban nem örülhetett a kétgólos előnynek a szegedi publikum, ugyanis gyorsan egalizált a norvég bajnok, amelyet legutóbb 32–25-re győzött le a Szeged itthon telt ház előtt.

Gólra gól volt a válasz, egyik védelem sem tudott tartósan összeállni. A 24. percben riadalmat keltettek a norvégok, Kaspárek labdavesztése után Pujol robogott végig és juttatta ismét vezetéshez az Elverumot, 12–13.

Radivojevics kulcspillanatban értékesített hétméterest, majd Henigman Bodó pihentetése okán támadásban is lehetőséget kapott. Élt is vele, de még mennyire! Négy perc alatt három bombagólt ragasztott, így 17–15-ös szegedi előnnyel mehettek szünetre a felek.

Két hatalmas Mikler-védéssel, közte és utána pedig két Bodó-bombagóllal indult a második játékrész, majd Kaspárek és Gaber is mattolta a frissen beállt Imsgardot a kapuban, így a 35. percben 21–16 állt az eredményjelzőn.

Átlövésgólok hozták meg a megnyugtatóbb, négy-ötgólos előnyt hazai részről, Bodó mellé Kaspárek csatlakozott. A technikai hibák így sem maradtak el, Radivojevics hetest rontott, így a 48. percben 27–24-nél kozmetikázhatta volna az eredményt a norvég alakulat, de eladta a labdát, majd Mikler védett.

Alexander Blonz ellen egészen az 50. percig nem találta az ellenszert Mikler, ekkor viszont óriási ziccert védett, Bodó pedig a kontrából már hetedszer köszönt be, 30–24. Mikler parádézott, a szegedi sikerhez pedig kétség sem férhetett. A végén még Nagy Tibor debütált, holnap 19 órakor pedig már a Csurgó érkezik Szegedre az NB I-ben.

Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője: – Köszönjük a gratulációt. Nagyon jó meccset játszott mindkét csapat. Az első félidőben nekünk is voltak problémáink a befejezésekkel, de ebben az időszakban még akadozott a játékunk. Kulcsnak bizonyult, hogy a második játékrész elején négy-ötgólos különbség alakult ki, valamint Mikler is jól védett. Fontos volt, hogy egységesek legyünk védekezésben és támadásban is. Nagyon örülünk, hogy ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhettünk.

Bánhidi Bence, a MOL-PICK Szeged játékosa: – Jó érzés volt ismét itthon játszani BL-meccset, még akkor is, ha szurkolóink nem lehettek velünk. Nagy élmény volt, hogy itthon tartottuk a két pontot. Felkészültünk, megoldottuk azt, amit Pastor mester kért tőlünk. Megnyomtuk a második félidő elejét, onnantól nem volt kérdés, hogy nyerünk. Gratulálok az Elverumnak is, dolgozunk tovább.

Börge Lund, az Elverum vezetőedzője: – Gratulálok a MOL-PICK Szegednek. Az első félidőben jól játszottunk, de voltak kommunikációs hibáink és a lövéseink sem sikerültek. Mikler Roland teljesítménye jelentette a nagyobb különbséget, valamint, hogy több erőt mozgósítottak a hazaiak a két pontért.

Máthé Dominik, az Elverum játékosa: – Az első félidőben jól kézilabdáztunk, de a második játékrészre megváltozott a találkozó ritmusa. Sokkal agresszívabbá és hatékonyabbá vált a szegedi védekezés, valamint Mikler védései jelentették a kulcsot. Jó érzés volt a válogatott csapattársak ellen játszani, de nagyon nehéz dolgom volt Bodó és Bánhidi ellen védekezni.