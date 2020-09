Közel járt a csodához a MOL-PICK Szeged Kielcében

Hősiesen küzdött a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata 9 játékosa nélkül Lengyelországban a legerősebb összeállításában játszó Lomza Vive Kielce ellen. A magyar pontszerzés elmaradt, de Canellas és Mikler vezérletével mindössze 26–23-as vereséget szenvedtek a Bajnokok Ligája A csoportjának 2. fordulójában

Kilenc meghatározó játékosa nélkül utazott el a 2020–2021-es idény első Bajnokok Ligája-mérkőzésére a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Sérülések és megbetegedések miatt kilenc játékosára, nem számíthatott Juan Carlos Pastor vezetőedző. Bánhidi Bence, Dean Bombac, Bodó Richárd, Borut Mackovsek, Nik Henigman, Stanislav Kaspárek, Luka Stepancic, Stefán Sigurmannsson és Mario Sostaric el sem utazott Lengyelországba. Az ő távollétükben három fiatal kapott helyet a keretben életükben először a nemzetközi porondon. Rea Barnabás, Tóth József és Fekete Dániel.

Mérkőzés előtti utolsó interjújában Juan Carlos Pastor azt hangsúlyozta, a mérkőzés kulcs a védekezés lesz szegedi szempontból. Nos, ez közel húsz percig teljesen jól működött. Joan Canellas bombagóljával indult az összecsapás, amely a vártnál lassabb mederben csordogált. A Lomza Vive Kielce nem gyorsította a játékot, ennek ellenére kihasználták a szegedi technikai hibákat. Szokatlan összeállításban kézilabdázott a MOL-PICK Szeged, bizonyos periódusokban a balszélső csapatkapitány, Jonas Källman játszott jobbátlövőként, amikor Radivojevics a padon ült kétperces kiállítása miatt.

Negyedóra elteltével 6–4 állt az eredményjelzőn, amely imponáló volt magyar szempontból, hiszen már három kiállítást is összeszedtek ez alatt. Támadásban jött néhány technikai hiba, valamint a 212 cm magas Tomasz Gebalát sem mindig sikerült átlőnie Cannelasnak és Zsitnyikovnak. Mikler Roland két hétméterest is hárított, valamint ziccert is védett, azonban hazai oldalon a német válogatott világklasszis kapusa, Andreas Wolff sem maradt adós a védésekkel.

Tartalékos összeállításában a második félidőben hét a hat elleni játékkal tartotta meccsben magát a MOL-PICK Szeged. Canellas szórta a gólokat, jött néhány Mikler-bravúr, így 44. percben 17–15-re vezetett csak a Kielce. A spanyol karmester vezérletével a végletekig harcolt a Szeged, az 52. minutumban kétszer is egy találatra dolgozta le hátrányát, azonban Källman térdsérülése után a pontszerzés elmaradt, hősies játékkal a MOL-PICK Szeged mindössze háromgólos vereséget szenvedett a lengyel bajnok otthonában.