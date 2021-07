Lapunk elkészítette az általa legjobbnak vélt játékosok Eb-válogatottját

Ahogy a csoportkör után, úgy a labdarúgó-Európa-bajnokság végeztével is összeállította lapunk sportrovata az esemény legjobb tizenegyét, az álomcsapatot.

Nem meglepő módon az általunk legjobbnak vélt 11-et főleg a fináléban szerepelt két csapat játékosai alkotják.KAPUS

A csoportkörben az angol Pick- fordot favorizáltuk, addig a döntő után és az egész Eb alapján az olasz Donnarumma az álomcsapatunk kapusa – ahogy az egész Európa-bajnokság legjobb játékosa is ő lett. Bár több gólt kapott, mint Pickford, ám a Milan volt, a PSG leendő kapusa a fináléban 11-eseket hárított. Ebben a műfajban nem tud hibázni, hiszen eddig összesen öt büntetőpárbajban volt érdekelt, és mindet megnyerte a csapatával.

Védők

A dán Kjaer azért lóg ki egy kicsit, mert válogatottjával az elődöntőben búcsúzott, de sportolói kvalitásai mellett emberi oldaláról is megismerhettük ezen az Eb-n, Stones irányításával csak két gólt kaptak az angolok, míg Bonucci a védőmunkája mellett a döntőben egyenlítő gólt szerzett.KÖZÉPPÁLYÁSOK

A két szélén két felfedezett, kö­­zépen két fáradhatatlan játékos – így áll össze az álomcsapatunk középső része. A spanyol Pedri most robbant be igazán, nagy meglepetés lenne, ha a katalán Barcelonában nem lenne állandó helye. A Roma bal oldali védője, Spinazzola is remek Európa-bajnokságot zárt, nagy fájdalom nem csak neki, ám súlyos sérülése miatt az olaszok hét mérkőzése közül mindössze négyen szerepelt.Középen az olasz Jorginho és az angol Rice nemcsak a védekezésben, hanem az előrejátékban is kimagaslott ezen a tornán. Ráadásul Jorginho az elődöntőben egy pimasz 11-essel ejtette ki a szétlövésben a spanyolokat.

Támadók

A cseh Schick és válogatottja ugyan a negyeddöntőben bú­­csúzott, de a támadó holtversenyben a portugál C. Ronaldóval a legtöbb gólt szerezte az Eb-n (5), és ezek a gólok a sokoldalúságáról is árulkodtak. Dani Olmót még a Dinamo Zagreb játékosaként ismertük meg, amikor a Fradi ellen a Bajnokok Ligájában szerepelt. A harmadik támadó, az angol Kane kilépett az állócenter szerepből, és négy találata mellett meglepő módon a szervezésben is erős volt.

Szerintünk ez volt a labdarúgó-Európa-bajnokság legjobb tizenegye.

Fotó: DM-grafika