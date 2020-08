Szerdán 17.30-tól hazai pályán játszik mindkét megyei NB III.-as csapat

A második hétközi, összességében a hatodik fordulót rendezik ma a labdarúgó NB III.-ban: az SZVSE-re egy nagyon fontos meccs vár a Taksony ellen, míg a Hódmezővásárhelyi FC a csoport egyik bajnokesélyesének számító Kecskemétet fogadja.

– Bajban vagyunk – kezdte Vágó Attila, az SZVSE edzője, miután csapata öt fordulót követően negyedik vereségét is elszenvedte Körösladányban, most pedig az a Taksony vár rá Mórahalmon, amelyet egy győzelemmel megelőzhetne a tabellán.

– Nagyon fontos, hogy három pontot szerezzünk ma. A hátul lévő csapatok közel vannak egymáshoz, így óriási jelentősége van a nyert meccseknek. Eddig minden meccsen volt győzelmi esélyünk, bízom abban, hogy most is lesz, annak ellenére, hogy ellenfelünknél Simon Attila személyében korábbi NB I.-es gólkirály is játszik, de az egész keret játszott magasabb osztályban. Itt nincsenek lefutott meccsek, de nekünk mostmár nem pontra, hanem pontokra van szükségünk – tette hozzá az SZVSE szakvezetője.

Leindler Domonkos eltiltása ugyan lejárt, ám a kapus gerincproblémái miatt nem valószínű, hogy a gólvonal elé áll ma, azonban a Körösladányban kimaradt Beretka Péter és Fülöp Tibor újra játékra jelentkezett, így biztosan más összetételű csapattal fut ki ma az SZVSE. – Bízom abban, hogy a játékosok átérzik ennek a meccsnek a jelentőségét, és kiadja önmagából azt, ami benne van. Ha ezt megtesszük, győztesen hagyjuk el a pályát. Egyszer már sikerült a Dabas-Gyón ellen megoldani egy hasonló feladatot, most is hasonló helyzet előtt állunk – nyilatkozta Vágó Attila.

Több meghatározó játékosára nem számíthat ma a Hódmezővásárhelyi FC: Forró Attilát a Vác ellen kiállították, Mezei Olivér ágyéksérüléssel bajlódik, míg Pleszkán Tibor játéka is kérdéses, az eddig négyszer eredményes támadó bordasérülése miatt elképzelhető, hogy nem játszhat a bajnokaspiráns Kecskemét ellen. Szintén nem biztos, hogy Weszelovszky Gábor nevével kezdődik majd a HFC összeállítása, a kék-sárgák kapusának állapota sem biztos, hogy megengedi ma a játékot, Povázsai Zsolt és Bódai Dániel pedig biztosan nem játszik ma.

– Nem túl rózsás a helyzetünk a játékosfronton. Mások a célok a két csapatnál, a Kecskemét szeretne feljutni, mi pedig a biztos bentmaradást tűztük ki célként. Nem gondolom, hogy ez játékban nagy különbséget jelentene, inkább az okoz nagy gondot, hogy a kezdőcsapatom akár felére sem számíthatok a mai mérkőzésen. Biztos, hogy egy pár új arc feltűnik ma a csapatban, de nem engedjük el a mai mérkőzést. Eddig jól állunk, viszont a Honvéd II. elleni első félidőt sajnálom. Reméljük, a szerdai meccsnap ellenére sokan kilátogatnak a stadionba, a Kecskeméttel az utóbbi időszakban mindig jó meccseket játszottunk, remélem, ez most is így lesz – mondta lapunknak a találkozót megelőzően Szűcs Róbert, a Hódmezővásárhelyi FC edzője.

Mindkét mérkőzés 17.30-kor kezdődik.