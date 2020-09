Ma 18.45-től a Bajnokok Ligájában: Lomza Vive Kielce–MOL-PICK Szeged

Több kulcsjátékosa nélkül kedden reggel elutazott a lengyelországi Kielcébe a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, ahol ma 18.45-kor (tv: Sport1) a Bajnokok Ligája 2. fordulójában lépnek pályára a Pastor-tanítványok.

Keserű bemutatkozás ez, ugyanis az eredeti, első fordulós mérkőzést a Paris Saint-Germain ellen elhalasztotta az Európai Kézilabda-szövetség (EHF), ugyanis a Tisza-parti együttesben az elmúlt héten összesen hat koronavírus-fertőzöttet regisztráltak PCR-tesztelés után.

A két negatív teszttel rendelkező játékosok, a szakmai stáb tagjai, valamint a munkatársak pénteken elhagyhatták a hatósági karantént. Szigorú intézkedések mellett újraindultak az edzések, amelyek a hétvégén sem álltak le, ma pedig már kőkemény tétmérkőzés vár a MOL-PICK Szegedre Kielcében.

Kedden reggel a csapatbusszal utaztak Ferihegyre, ahonnan különgéppel repültek a lengyelországi Krakkóba. Innen még további kétórás buszozás várt a 14 fős keretre valamint a szakmai stábra, míg megérkeztek a kielcei szálláshelyre.

– Nincs idő azon keseregni, hogy most milyen helyzetben vagyunk. Minden meccsre úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk. Kiválóan dolgoztak a fiúk, mindenkivel elégedett voltam, nagyon odatette magát mindenki a foglalkozásokon. Motiválni senkit sem kell, nekünk minden helyzetben, minden pillanatban harcolnunk kell. Ez jár a mi családunknak, amelytől rengeteg szeretetet kapunk. Ez sokat segít nekünk, most is ebből kell erőt merítünk – idézte a klubhonlap Juan Carlos Pastor vezetőedzőt.

A 14 fős keretben három fiatal kapott helyet. Rea Barnabás, Fekete Dániel és Tóth József is először léphet pályára a Bajnokok Ligájában. Pastor mester Bánhidi, Bombac és Mackovsek játékára biztosan nem számíthat, ugyanis ők közösségi oldalaikon jelentették be, hogy pozitív tesztet produkáltak. Mario Sostaric kézközépcsonttörés miatt nem utazott, de Stepancic és Sigurmannsson is a rehabilitálók listáját erősíti.