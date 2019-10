Ma 18 órától Szedeák–Kecskemét az újszegedi sportcsarnokban

Újabb hazai mérkőzésen szerepel ma a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabda-csapata, amely 18 órától a Kecskemétet fogadja az újszegedi sportcsarnokban.

A szegediek eddig két olyan csapattól szenvedtek vereséget, amely az előző szezonban egyaránt a dobogón végzett, most viszont reálisabb esélyeik lehetnek a győzelemre. A Kecskemét eddig egy bajnokit játszott az új idényben, Pakson 90–84-es vereséget szenvedett Forray Gábor együttese, amelyben pályára léphet a Szedeák saját nevelésű kosarasa, Révész Ádám, aki így ellenfélként érkezik Szegedre.

– Nem volt könnyű feladatunk az első két fordulóban, de a Kecskemét ellen sem számíthatunk könnyebb mérkőzésre. Céljaink eléréséhez azonban hazai pályán szeretnénk hozni ezt a győzelmet, nem lehet más célunk. Ellenfelünk kerete is átalakult, de megmaradt a mag, így egy összeszokott, jó csapatról beszélhetünk. Muszáj jobban védekeznünk, mint tettük azt a Falco ellen, illetve ugyanúgy kell küzdenünk és harcolnunk, ahogy a legutóbbi mérkőzésen, így reménykedhetünk egy jó eredményben – mondta a találkozót megelőzően Andjelko Mandics, a Szedeák vezetőedzője.

Ahogy a tréner is említette, elsősorban a védekezésen kell dolgoznia a csapatnak, hiszen bár két jól támadó csapattal találkoztak, mégis a Pécs és a Falco is 100 pontot dobott a Szedeáknak – így pedig nehéz lesz a Kecskemét ellen is, márpedig Wirth Ádámék szeretnék elkerülni, hogy három vereséggel indítsák a szezont.