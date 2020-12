Ma este már a Ferencváros ellen játszik a forráskúti Ádám Martin és a Paks

A Paks NB I.-es labdarúgócsapata keretének tagja több Csongrád-Csanád megyei játékos is. Keddi számunkban a védő Szélpál Norberttel beszélgettünk, ezúttal pedig a jó formában lévő támadó, Ádám Martin következik.

Különleges meccseken van túl a Paks NB I.-es labdarúgócsapatának forráskúti származású támadója, Ádám Martin (26). Előbb csereként győztes gólt szerzett a Mol Fehérvár ellen a 89. percben (1–0-ra nyert a csapata), majd duplázott Mezőkövesden, igaz, itt 4–3-ra kikapott a Paks.– Nem rossz az eddigi produkcióm, hiszen van már hat gó­­lom a szezonban – nyilatkozta Ádám Martin, aki az NB I.-ben az eddigi leggólerősebb idényét a Vasasban élte meg, amikor hétszer volt eredményes a 2016–2017-es szezonban.

– Eddig elégedett lehetek. Volt, hogy csereként, volt, hogy kezdőként kaptam szerepet, nyilván jobb lenne mindig kezdeni. A Fehérvár elleni siker után Mezőkövesden talán éltem is a lehetőséggel.

A Paks szakmai irányítását az ötödik fordulóban az egykori válogatott labdarúgó, a Bu­­daörsön is nagyot alkotó Bognár György vette át, akivel tíz bajnoki alatt 20 pontot gyűjtött a csapat.

– Más a filozófia: eddig vé­dekeztünk a saját kapunk előtt, és onnan kontráztunk, ezúttal viszont feljebb védekezünk, és az ellenfél térfelén igyekszünk labdát szerezni, majd gyorsan befejezni a támadásokat – mondta Ádám. – Ez a szerzett gólok számában meg is látszik, bár az azért nem volt jó érzés, hogy idegenben szerzünk há­­rom gólt, mégis kikapunk 4–3-ra Mezőkövesden.

Az NB I. gólszerzőlistáján a paksi Hahn János az első kilenc góllal, míg Ádám Martin holtversenyben harmadik hat góllal.

Minden poszton két azonos képességű labdarúgó alkotja a keretet, és ez a fajta rivalizálás a csapat hasznára válik

– vélte a támadó.

– Mindenki a legjobbját akarja nyújtani, be akar kerülni a csapatba, ez a normális. Egy pontra vagyunk a harmadik helytől, szép és jó álom, de azt elérni bravúr lenne. Két, három rosszabb meccs, és már hátrébb is lehet csúszni, ez a 12 csapatos bajnokság velejárója. Van két csapat, a Fradi és a Mol Fehérvár, mindkettő különleges kerettel és feltételek között, más büdzsével dolgozik, mint a többi klub. A Paks reális pozíciója az 5–8. helyek egyike. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy például ma ne akarnánk legyőzni az éllovas FTC-t. Veszítenivalónk nincs, csinálni kell a saját dolgunkat, a saját játékunkat. A Fehérvárt meg tudtuk verni, miért ne sikerül­­ne a Fradi ellen is? Máshogy nem is érdemes a pályára futni.