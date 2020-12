Mára megtöltenék a csarnokot

Az alapszakasz felénél jár a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely tizenhárom meccs után kilenc győzelemmel és négy vereséggel az ötödik helyen áll a tabellán. Az eddigi kiváló teljesítményt Kardos Péter, a klub elnöke értékelte.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A Szedeák történetében nem mindennapi állapot, hogy ilyen előkelő pozíciót foglaljon el a csapat, de ahogyan korábban a nehezebb időszakokat, úgy a jelenlegi sikereket is igyekszünk reálisan értékelni.

Az viszont feltétlenül örömmel tölt el, hogy komoly tényezők lettünk a bajnokságban, minimális különbségű vereségeinket a dobogóra, illetve az aranyéremre pályázó csapatok ellen szenvedtük el, miközben a Körmendet például oda-vissza legyőztük. To­­vábbi hitet és reményt ad a jó folytatáshoz a tudat, hogy a keretünk minden egyes tagja teszi a dolgát, és megvalósítja az elképzelésünket – kezdte Kardos Péter, a Szedeák elnöke annak kapcsán, hogy a csapat az őszi idény meglepetéscsapata, hiszen a szegediek ötödik helyen állnak a bajnokságban, miután kilenc meccset is megnyertek.

A klubelnök kitért rá, hogy a nyári első megbeszélésen Szrecsko Szekulovics vezető­edző elmondta, egy fiatal, győztes mentalitású csapatot szeretne építeni. Közösen döntöttek úgy, hogy a két kulcsposzton a külföldi játékosok szerződtetésével augusztusig kivárnak, ez pedig jó döntésnek bizonyult.

– Nálunk a vezetőedző a rendelkezésre álló anyagi forrásokhoz igazodva mindig is szabad kezet kapott, így aztán a külföldi játékosok kiválasztását illetően az érdem teljes mértékben Szrecskóé. A keretünk átlag­életkora 24, a kezdőötösünké 26 év. Tudtuk, hogy ebben van ugyan bizonytalanság, de érdemes kockáztatnunk az eredményesség érdekében. A magyar „magot” lényegében sikerült egyben tartanunk. Két távozónk volt, Kovács Ádám sérüléséből még most sem épült fel teljesen, Vágvölgyi Ákos pedig magán­életi okokból hagyta abba az élsportot. A kényszerből távozók helyett kiváló igazolásnak bizonyult Keller Iván.

Tehát ez egy stabil magyar váz, olyan játékosokkal, akik egyetemre járnak, és kétszer is U20-as bajnokok voltak a Szedeákkal, így az összetartás természetes közöttük. Ráadásul a fiúk megértették, hogy a Covid új kihívások elé állítja a menedzsmentet is, ami áldozatokat kíván mindenkitől. Ezt nagyon köszönöm innen is nekik, de azt hiszem, ők is látják, hogy megérte kitartani a Szedeák mellett – nyilatkozta Kardos Péter.

A nézőszámra a szegedieknek a korábbi években sem lehetett panaszuk, a vírushelyzet miatt az idei sikereket azonban nem láthatják élőben a szurkolók.

– Remélem, a bajnokság végéhez közeledve már nézők előtt tudunk játszani. Biztos vagyok benne, az eredményeinkkel má­­ra megtöltenénk az újszegedi sportcsarnokot. Ritka élmény egy James Dickey adottságú já­­tékost a Szedeákban látni. 24 éves amerikai centerünk a teljesítményindex alapján jelenleg a magyar bajnokság legértékesebb játékosa. Biztos vagyok abban, hogy rövidesen a legkomolyabb bajnokságokban láthatják majd a szurkolók, de addig is nagy öröm, hogy a Szedeákot erősíti. A klubvezetésnek már „csak” az a dolga, hogy egy ilyen csapatnak megpróbálja a nyugodt munkafeltételeket biztosítani. Eddig ez sikerült, és remélem, hogy a következő évben is lehetőséget kapunk a szponzorainktól, hogy hasonló szinten folytathassuk a munkánkat.