Mérföldkő előtt a sportág

Három éve dolgozik Szegeden Marius Gliga, a román szakember a Magyar Jégkorong Szövetség délkelet-magyarországi mentoredzője. A szakmai munka irányítójával a szegedi fejlődés mellett a makói és algyői fejlesztésekről is beszéltünk.

– A Maros Télisport Egyesület révén Makón is virágzik a jégkorong. Milyen terveik vannak a városban?

– Az első és legfontosabb feladatunk az edzők és a játékosok folyamatos fejlesztése, de ennél jóval messzebbre nyúlnak az álmaink, hiszen szeretnénk, ha a helyi klub később akár a budapesti egyesületekkel is felvegye a versenyt.

– Algyőn is fejlesztésbe kezdtek, hamarosan elkészül a helyi jégpálya. Ott milyen elképzelések mentén dolgoznak?

– A pálya mérföldkő lesz a régió fejlesztésében, hiszen a szegedi és makói jégkorongozók számára is több jégidőt biztosít, utóbbiak számára például kétszer annyi edzéslehetőséget jelent, mint most. Szintén fontos tényező, hogy a pálya révén Algyő és Hódmezővásárhely is bekapcsolódhat a magyar jégkorong vérkeringésébe.

– Az utóbbi években komolyan nőtt a régióban jégkorongozók száma, hogy áll most Csongrád-Csanád megye?

– A szegedi klub rengeteget fejlődött, most körülbelül 150 gyermek játszik ott, Makón pedig 20 körül jár a létszám.

– Mi a következő lépés Szegeden?

– Most leginkább a kezdőkre fókuszálunk, hogy minél többen megszeressék ezt a sportágat. Jól haladunk, ezt mutatja az is, hogy az U8-as korosztályban már három csapatot is ki tud állítani az egyesület, ez az iskolai programnak is köszönhető. Még sok dolgunk van, következő lépésként eredményesebbnek kell lennünk a korosztályos bajnokságokban, ebben sokat segíthet, hogy a szegedi pályára egy minden igényt kielégítő edzőtermet is tervezünk.

– Ön szerint milyen jövőkép áll a magyar jégkorong-válogatott előtt?

– A játékosokat és edzőket fejlesztő szakmai programok révén a nemzeti csapat hosszú távon a világ tizenhat legjobb válogatottja között lehet. Fontos, hogy a jövő generációját a szövetség nem csak a jégkorongra tanítja, az élet minden más területén is fókuszál a fiatalok fejlődésére, ez a teljes körű támogatás biztosan kamatozik a jövőben.