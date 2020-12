NB I.: Zsótér Donát töltötte a legtöbb percet a pályán a megyei játékosok közül

Rövid téli pihenőre vonul a labdarúgó NB I., a folytatás előtt lapunk megvizsgálta, az élvonalban szereplő Csongrád-Csanád megyei labdarúgók milyen őszi szezont zártak.

Hátulról haladva először a Budapest Honvédot kell vegyük, mint megyei érdekeltségű klub, hiszen a kispestiek éppen a vo­­nal fölött tölthetik a téli szünetet. A csapatban két megyei játékos kap szerepet, a kisteleki Zsótér Donát és a szegedi Batik Bence. Zsótér volt a megyei illetőségű játékosok közül az, aki a legtöbb percet tölthette a pályán (995-öt), és két gólja, valamint két gólpassza volt az ősszel – érdekesség, hogy mindkétszer a Diósgyőr ellen talált be.

Batik Bence sérüléssel is küzdött, de tíz mérkőzésen kezdőként játszhatott a Kispestben – ugyanakkor most egy picit távolibbnak tűnik a válogatottbehívó a védő számára. A legmegyeibb csapat a Paks, amelyben három játékosért is izgulhatunk hétről hétre. Ádám Martin a győztes párharcok te­­kintetében a liga egyik legjobbja, a forráskúti támadónál pedig csak hárman lőttek több gólt az élvonalban, így abszolút remek döntésnek mondható a nyári klubváltása.

A szegedi Szélpál Norbert számára igazán eseménydús volt az ősz, hiszen a Fradi ellen kiállították, a Mol Fehérvár ellen pontot érő gólt szerzett, míg az utolsó meccsen agyrázkódást szenvedett. Mindez nyolc meccs alatt történt a 24 éves védővel. Az atomvárosiaknál az ősz során bemutatkozott a hódmezővásárhelyi Sipos Zol­tán, a 19 éves játékos kétszer csereként állt be.

A legelőkelőbb helyről a sze­­gedi Nagy Zsomborral felálló MTK Budapest várhatja a folytatást, hiszen a dobogón telelhetnek a fővárosiak. Ebből a sikerből a védő is kivette a részét, hiszen tizenegy meccsen is kezdő volt, ezeket pedig végig is játszotta az U21-es válogatottnál rendszeresen számításba vett Nagy Zsombor.