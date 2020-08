NB II: Szeged–Szentlőrinc (Félidő: 0-1) – ÉLŐ!

A labdarúgó NB II 3. fordulójában a bajnokságban eddig még nyeretlen Szeged az újonc Szentlőrinc ellen szeretne javítani eddigi gyenge mérlegén. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével!

PERCRŐL PERCRE

SZEGED-CSANÁD–SZENTLŐRINC 0–1

Szeged, Szent Gellért Fórum, 2000 néző. Vezeti: Oláh Gábor (Tőkés, Sinkovicz).

SZEGED: Takács J. – Kárász, Pejovics, Deák I., Bitó – Jovanovics, Simon Á. – Dobos Á., Grumics, Varga Sz. – Takács T. Vezetőedző: Dobos Barna.

SZENTLŐRINC: Slakta – Molnár R., Havas, Dulló, Nagy B. – Hleba, Kovács D. – Harsányi I., Kapronczai, Sili – Fröchlich. Vezetőedző: Marian Sluka.

Gólszerző: Fröchlich (43.).

Sárga lap: Grumics (20.), ill. Havas (39.).

FÉLIDŐ: Nincs hosszabbítás az első félidő végén, füttyszó mellett vonulnak a csapatok az öltözőbe, a Szentlőrinc eddig meglepően jól játszik és mondhatjuk, megérdemelten vezet, a Szeged viszont nem tud helyzeteket kialakítani.

43.perc: GÓL, 0-1! Fröchlich előtt marad ott egy labda a tizenhatos előtt, majd közelebb is tud kerülni, tíz méterről leadott, rövid sarokra érkező lövése pedig becsorog Takács János mellett. Zúg az ébresztő! a Szent Gellért Fórumban.

41.perc: Hleba rossz tisztázása kerül Grumics elé, aki a tizenhatosról kapásból lőhet, de csúnyán kapu fölé küldi a labdát. A szegedi B-közép közben Germán Tamást kéri a pályára, a szegediek hetese ezúttal is a kispadon kezdett.

39.perc: Havas akaszt meg egy szegedi támadást, csak ketten álltak szemben három szegedi támadóval, ezért kap sárgát.

34.perc: Dobos labdájával lépne Takács Tamás ígéretes helyzetben, de már lesen állt.

33.perc: Nehezedik a nyomás a Szentlőrinc kapujára, most Varga Szabolcs beadását húzza le Slakta.

29.perc: Éledezik a Szeged, Dobos Áron jobb oldali szabadrúgása érkezik középre, ahol Takács Tamás és Slakta ütközik, a vendégek kapusa kiüti a labdát, de már szabadrúgást ítél a játékvezető a vendégeknek.

25.perc: Az előrehúzódó balhátvéd, Bitó jobb lábbal lő, de ez is középre érkezik. Slakta dühében kirúgja oldalra a labdát, azt reklamálja, lekönyökölték a csapattársát.

24.perc: Sili tolja meg befele a szegedi tizenhatos előterében, majd kapura is lövi, de ez pontatlan.

22.perc: Kárász jobb oldali beadását fejeli le Takács Tamás, majd Grumics a léc alá lövi a labdát húsz méterről, de már szól a síp, Takács lökött középen.

20.perc: Grumicsé a meccs első sárgája, aki hátulról próbál becsúszva labdát szerezni, bár a labdát is elrúgja, de nem ússza meg a lapot.

17.perc: A Szentlőrinc remekül szűkíti a területet, zártan védekeznek, ez ellen pedig nem találja az ellenszert a Szeged. Jovanovics most lőhet egyet a tizenhatoson belülről, de lapos kísérletét fogja Slakta.



13.perc: Egyelőre a vendégek irányítanak: az újonc bátran és pontosabban is futballozik, mint a Szeged, még ha ez helyzetekben nem is mutatkozik meg, de könnyen eljutnak a szegedi kapu előteréig.

7.perc: Egy jobb oldali szöglet után Kapronczai fejelhet, de ez pont Takács János kezeihez érkezik.

5.perc: Egyelőre küzdelmes mezőnyjáték: a Szentlőrinc sem kezd megilletődötten, Fröchlich bombáját blokkolja Simon.

1.perc: Elkezdődött a mérkőzés, amelyet a Szentlőrinc kezdett. A hazaiak kék-feketében, a vendégek piros felsőben, fehér nadrágban.

A két csapat már javában melegít a pályán: az összeállításokat illetően a Szeged ugyanazzal a 11 játékossal kezd, mint szerdán, a vendégeknél pedig ott van az a Harsányi István, aki korábban Szegeden, a SZEOL SC-ben játszott, a kispadon pedig a szegedi születésű és nevelésű Forgács Dávid ül.

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés. A még nyeretlen Szegedhez az abszolút újonc Szentlőrinc látogat, amely szerdán a Gyirmót ellen szerezte meg történelmi első győzelmét a másodosztályban.