Nyerhető meccs előtt a HFC és az SZVSE is

Mindkét Csongrád-Csanád megyei csapat olyan találkozó előtt áll az NB III. Közép csoportjában, amelyen valós esélye mutatkozhat a győzelemre: a két gárdában pedig az is közös, hogy a közelmúltban mutatott produkcióból merítenének erőt a hétvégére.

– Jó eredménynek tudhatjuk a kecskeméti döntetlent, de valójában helyzetünkön a három pont segített volna – kezdte Kelemen Balázs, az SZVSE ed­­zője. – Azt a koncentrációt kell hoznunk ezúttal is, amit a Széktói stadionban mutattunk, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy nem kilencven, hanem kilencvenhárom percig van er­­re szükség, ha arról van szó. Egy kis hitet, önbizalmat adhat a múlt vasárnapi döntetlen, még ha várhatóan az RKSK ellen más típusú meccs is vár ránk, mint Kecskeméten – tette hozzá a Vasutasok edzője, hiszen csapata ahhoz a Rákosmente KSK-hoz látogat vasárnap 13.30-tól, amely a 16. helyen áll, és hét ponttal szerzett többet a szegedieknél. Az biztos, hogy Tóth Imrére és Beretka Péterre nem számíthatnak az SZVSE-nél.

A sereghajtó Majost fogadja vasárnap 13.30-tól a HFC, így a vásárhelyiek célja nem is lehet más, mint a győzelem.

– Szerencsére a bőség zavarával küzdök, csupán az öt sárga lapos Forró Attilára nem számíthatok. Egy futós, sok mozgásos játékra készítem fel csapatomat, van is kiből merítenem, nem mellesleg lehetőségünk is van az öt cserére. Azt gondolom, egy NB III.-as csapatnak nem lehet kifogás az, hogy hétközben pályára lépett, bírni kell az iramot, és csakis a győzelemben gondolkodunk a Majos ellen. A helyzetünk nem reménytelen, de még érződik a csapaton mindaz, amilyen helyzetbe sodortuk magunkat – nyilatkozta Kandó Róbert, a HFC edzője.