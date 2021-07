Olasz Anna egészen elképesztő formában várja a közelgő tokiói olimpiai játékokat

A Haász SZUE szegedi nyíltvízi úszója, Olasz Anna idei versenyein már jelezte: nagyszerű formának örvend, ez pedig kellő önbizalmat ad neki a közelgő tokiói olimpiára.

– Valahogy úgy éreztem, hogy minden klappolni fog. Így is lett, és a végén ötször is a célba csaptam, ki akartam élvezni a pillanatot. Még nem teljesen fogtam fel, hogy mit értem el, de rengeteg gratuláló üzenetet kapok, amelyek tudatosítják bennem: ott leszek az olimpián – foglalta össze érzéseit a szegedi Haász SZUE klasszis nyíltvízi úszója, Olasz Anna, miután győzött a setúbali olimpiai pót­kvalifikációs versenyen. Anna portugáliai diadalával akkor biztossá vált: Rasovszky Kristóf mellett a sportág női mezőnyében is szurkolhatunk indulóért, méghozzá szegedi versenyzőért!

Az előző olimpián

Olasz Anna már 2012-ben, a Londonban rendezett olimpiai játékokra kiharcolta a szereplés jogát, ám az egy nemzetből induló sportolók számát korlátozó szabály értelmében nem vehetett részt a viadalon. A Haász SZUE klasszisa akkor úgy zárt a harmadik helyen a szintén setúbalban tartott világkupaversenyen, hogy a hódmezővásárhelyi Risztov Éva megelőzte, így ő utazhatott Londonba, ahol aranyérmet nyert.Anna négy évre rá, 2016-ban Rióban debütált az ötkarikás játékokon, amelyen a mezőny 14. helyén zárt. Akkori kvalifikálása jelentősen komplikáltabbra sikerült, mint az idei, öt évvel ezelőtt ugyanis szabadkártyával jutott ki Brazíliába, miután Anasztaszja Krapivina orosz sportolót doppingvétség miatt kizárták a versenyről.

Út Tokióba

Nem volt egyszerű az idei kvalifikációs folyamat sem, annyi szent, hiszen nem segített, hogy a koronavírus-járvány miatt folyamatosan tolódott a kvalifikációs verseny időpontja.Mindemellett Olasz Anna a hazai Eb-n remek teljesítményével jelezte: a setúbali pótkvalifikációs megmérettetésen komoly tényezőként kell számolniuk vele a riválisoknak. Előbb egy pompás ezüstérmet szerzett 10 kilométeren a Lupa-tavon, majd az 5 kilométeres váltó tagjaként bronzmedálhoz segítette a magyar csapatot, ezt követően pedig a szegedi rendezésű magyar bajnokságon első helyen zárt 10 000 méteren. Következhetett a Portugáliában tartott, mindent eldöntő verseny, amelyen semmit nem bízott a véletlenre, magabiztos győzelemmel váltotta meg a repülőjegyét Tokióba. Így, ellentétben a 2016-os versennyel, idén egy teljesebb felkészülést követően csobbanhat majd vízbe a japán fővárosban.

Cél a legjobb nyolc

Augusztus első hetében tehát a nyíltvízi úszás olimpiai, 10 kilométeres számában szurkolhatunk majd a Haász SZUE kiválóságáért. Rendkívül szoros versenyre van kilátás, amelyben az aznapi forma sokat számíthat majd, illetve az is, hogy ki tud a legjobban kijönni az embert próbáló körülményekből. Mint ismert, Tokióban általában nagyon meleg van, ennek megfelelően valószínűleg a víz hőmérséklete is karcolja majd a felső határt, a 30 Celsius-fokot.A tokiói versenynek egy mesterségesen kialakított tó ad helyszínt, itt kell minél jobb teljesítményt elérnie Olasz Annának. Hogy mit jelent ez pontosan? Mint ahogyan a kvalifikálás után edzője, Gellért Gábor is kitért rá, teljesen reálisnak tartja a legjobb nyolc versenyző közötti célba érést, és a remek formában lévő Olasz Anna is úgy nyilatkozott, hogy ezt tűzték ki célul maguk elé.