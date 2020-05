Ősz lehet a nyárból

Felkerestünk néhány szegedi triatlonost, hiszen ennek a sportágnak most indulna be a szezonja, és bár enyhülni látszik a járványhelyzet, kérdéses a nyári idény. A sportolók is bizonytalanok, de látnak reményt versenyekre.

A koronavírus-járvány a tavaszi szezont súlyosan érintette, de mire számíthatnak azok a sportágak, amelyeknek versenyeit leginkább nyáron rendezik? A triatlonosok körében is fontos kérdés ez, főként, hogy jelen állás szerint augusztus közepéig korlátozottak a sportrendezvények lehetőségei. Ez ügyben érdeklődtünk néhány szegedi triatlonosnál.

– Biztosra egy versenyt sem mondanék, a még le nem mondott események szerintem mind kérdőjelesek – fogalmazott Tarnai László. – A féltávú világbajnokság példája jól mutatja a helyzetet, hiszen még pár napja is arról volt szó, hogy biztosan megrendezik, de pénteken törölték az eseményt. Talán a nagy­atádi Ironman lehet egy biztosabb pont a nyári magyar versenyek közül – véli a sportoló. – A középtávú magyar bajnokság fixnek tűnik, de én nem a nyárral számolok, szerintem a szezon átcsúszik őszre, akkor majd sok viadal lehet – nyilatkozta Szilágyi Péter. – Ha így lesz, nyilván szelektálni kell a versenyek között, amelyeken így kevesebb induló is lesz. Végre úszhatok is a hódmezővásárhelyi uszoda nyitásával, úgy érzem, a technikám ugyan szétesett, de gyorsan vissza lehet szerezni, és mások ugyanezzel a problémával küzdenek, így a forma miatt nem aggódom – tette hozzá.

– Mivel a nagyatádi országos bajnokságon a nevezők létszáma is ötszáz feletti lehet, vélhetően eltolják majd az időpontot, de szerintem még nyáron megrendezik – mondta Badar Gergő, majd hozzátette: év elején pórul járt a járvány miatt, hiszen edzőtábora után egy spanyol versenyen indult volna, amit töröltek.