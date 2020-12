Pihenőre vonult a Zengő Alföld Szegedi TE

Edzéssel fejezte be a 2020-as évet minden idők egyik legeredményesebb férfitekecsapata, a Zengő Alföld Szegedi TE.

Az esztendő igen viszontagságosan alakult a klub életében. Januárban a hagyományos szegedi BB Mentor-kupa egyéni világranglista-versenyen 230 induló között a csapat játékosa, Szél Tibor a harmadik helyen zárt.

Utána a Szeged folytatta a bajnokságot, és a szuperligában megverte a Szolnokot, a Győrt, a Nyíregyházát, a Kaposvárt, az Ajkát és a Szentgotthárdot, a kupában pedig búcsúztatta az Oroszlányt. Jött a Bajnokok Ligája negyeddöntője, amelyben a szlovák Podbrezovát 7:1-es és 5:3-as sikerrel kiejtve készülhetett az apatini négyes döntőre.

Ám ekkor érkezett a koronavírus miatti leállás, így elmaradt a bajnokság további része, valamint a BL final four is. A nyáron sikerült két remek játékossal bővíteni a keretet (Zapletán Zsombor, Bárány Csongor), majd a szuperliga elkezdődött, és hétből hét sikert ért el a Zengő Alföld, illetve Zapletán az egyéni ob-n három arany-, Kiss Norbert két ezüst- egy bronz­érmet szerzett. Aztán a BL-hez hasonlóan törölték a világkupát és az egyéni világbajnokságot is, a hetedik fordulót követően pedig a hazai bajnokságot is felfüggesztették – megint csak a koronavírus miatt.

Itt fejezte be az évet a csapat, amely bizakodva, egyben aggódva várja 2021-et. Nem lehet tudni ugyanis, mi lesz a szuperliga és az újra kiírt BL sorsa.