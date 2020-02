Rájuk férne már a siker

A labdarúgó NB II 23. fordulójában vasárnap 17 órától a Szeged–Csanád Grosics Akadémia a Szent Gellért Fórumban a Gyirmót FC Győr csapatát fogadja.

Februárban mindössze egyetlen mérkőzést játszik hazai pá­­lyán, a Szent Gellért Fórumban a Szeged–Csanád Grosics Akadémia, ez pedig vasárnap 17 órától lesz a Gyirmót FC Győr ellen. A sorsolás szeszélye folytán Szombathelyen kezdte az idényt a csapat, majd jövő vasárnap Siófokon, utána pedig Győrben lép pályára a szegedi alakulat, így illeszkedik a sormintába a gyirmótiak elleni mérkőzés.

A Szeged–Csanád GA a Haladás elleni idegenbeli döntetlennel elégedett lehetett, viszont a Gyirmót FC Győr otthon 3–1-es vereséget szenvedett a Siófoktól – mondhajtuk, hogy nem várt kudarc volt ez. A két együttes ősszel Gyirmóton gól nélküli döntetlent játszott úgy, hogy az akkori házigazda a 46. perctől, Szarka kiállítása miatt emberhátrányban futballozott. Szarka azóta Dél-Koreába igazolt.

És ha már átigazolás: a szom­­bathelyi mérkőzésen szege­­di színekben bemutatko­zott Vankó Imre (25) a szlovákiai Komárnóban született, majd fiatalon Győrbe került, és ott sajátította el a labdarúgáshoz szükséges alapokat. A bal lábbal is kiválóan lövő játékos mindkét szélen bevethető, és a középpálya több posztján is számíthat rá Joao Janeiro vezetőedző. Korábban megfordult az utánpótlás-válogatottakban, később, már fel­­nőttként kölcsönben játszott Pápán, majd Győrből a Budafokhoz igazolt. A fővárosiakkal közös megegyezéssel bontott szerződést, és onnan érkezett Szegedre.

A klub bejelentett még egy friss igazolást, mégpedig a sze­gedi származású Rózsahegyi Dominik érkezését. Az 1997-ben született játékos a Tisza Volánból a Budapest Honvéd­hoz került, és szerepelt a korosztályos válogatottakban is. Egyik legemlékezetesebb fo­­ciélménye is ehhez az időszakhoz kapcsolódik: az utánpótlás-válogatott tagjaként az Európa-bajnoki selejtező sorozatban játszhatott. A felnőttek­nél a Honvédban a magyar ku­­pában mutatkozott be, és a középpályán több poszton is bevethető. Bátyja jelenleg is a szegedi jégkorongcsapat tagja, míg Rózsahegyi Dominik 2017 őszén már volt a szegedi alakulat játékosa, de mindössze két mérkőzésen ült a kispadon.

Ami pedig a vasárnapi mérkőzést illeti, két meghatározó labdarúgójára biztos nem számíthat Joao Janeiro, a belső vé­­dő Tóth Gábor és a középpályás Oláh Gergő ugyanis megkapta az ötödik sárga lap­ját. Nagy kérdés Jovanovics Alekszandar játéka, illetve a sérülésből felépült Deák István szerepeltetése, ők például helyettesíthetik a két hiányzót.