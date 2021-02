Reggeltől estig vízen vannak

Második hete készül Dél-Afrikában az MVM Szegedi VE világbajnok kajakosa, Birkás Balázs (24), aki élvezi a kiváló edzéskörülményeket, és azt, hogy több idő jut saját magára.

Az elmúlt hétfőn érkezett meg a dél-afrikai Roodeplaatba a Hüvös Viktor vezette férfi ka­­jakoscsapat egyik szegedi versenyzője, Birkás Balázs. A csoport – amelynek tagja még az MVM Szegedből Kuli István és Nádas Bence – egy része négy hetet tölt majd a közigazgatási főváros Pretoriához északkeletre fekvő helyszínen, Birkás viszont összességében közel hét hetet marad ott.A kétszeres világbajnok Bir­kás már berendezkedett az ed­­zőtábor helyszínén.

– A reggeli után edzünk, majd ebéd, egy kis pihenő kö­vetkezik, délután pedig megint nyomjuk a munkát. Mondhatom, hogy szinte reggeltől estig vízen vagyunk – nyilatkozta lapunknak Birkás. – Többször is voltam már itt, de az étel talán most a legjobb. Reggelire főleg tojás, bacon és gyümölcs szerepel a menüben, ebédre inkább szénhidrátok, így rizs, tészta, vacsorára pedig húsokkal is ta­­lálkozunk. Nem igazán kell hozzányúlni semmihez az ízesítés miatt, azaz a felkészülés alatt megfelelő az előzetesen dietetikus által összeállított menü. Állandó a mennyiség és a minőség is.

A hely, ahol Birkásék edzőtáboroznak, jól ismert otthona a meleg vízi felkészülésnek.

– Úgy kell elképzelni, mintha Újszeged be lenne kerítve, és egy önálló kisváros lenne, amelynek a közepén van egy felduzzasztott tó. Itt edzünk – mesélt Birkás. – Pretoria van hozzánk a legközelebb mint nagyváros, amely 750 ezer la­kosú, és körülbelül fél óra távolságra található autóval.

Mint látható, a csoportnak nem sok szabadideje van.

– A járvány miatt nem igazán mozoghatunk, erre meg is kértek minket. A kijárási tilalom itt is megvan, csak később kezdődik, mint otthon, hogy ne legyen bulizás – mondta Birkás. – Érdekesség, hogy a helyi lakosok miatti problémák elkerülése érdekében alkoholtilalom van, bár ez minket egyáltalán nem érint. Betartjuk a korlátozásokat, vigyázunk egymásra és magunkra is. Ebben olyan nagy csoda nincs, mert otthon is így működött. Saját szobám van, amely az edzőmmel, Hüvös Vik­­torral egy apartmanban ta­­lálható. Olvasok, tanulok, ze­­nét hallgatok, filmet nézek, ha marad erőm és időm. A hőmérséklet jobb, mint otthon, és főznek is rám, így több idő jut magamra, illetve az edzések kö­­zötti regenerálódásra.