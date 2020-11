Remek rajtot produkált a Szedeák

Egy hónapos szünet vár a Naturtex-SZTE-Szedeákra, miután a csapat péntekre tervezett, Szolnok elleni mérkőzése is elmarad, ezt követően pedig a magyar válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatt nem rendeznek meccset a férfi NB I./A csoportban. Az első időszak bebizonyította, remek közösséggé vált a nyáron átalakult gárda.

– Az első perctől érződött, hogy az idei csapatban több van. A légiósok mellett Keller Iván is nagyon jól beleillik a csapatunkba. Nagyon sajnálom az egylabdás meccseket, mondhatni, a közeli riválisainkat megvertük, de amikor nagyobb csapatok ellen ilyen szorosan dől el egy meccs, az szomorú. Egy bravúrt szerettünk volna szerezni – összegezte az első hat bajnoki tapasztalatát Kerpel-Fronius Gáspár. A Naturtex-SZTE-Szedeák hátvédje a Falco KC Szombathely, valamint a DEAC elleni szoros vereségekre célzott, a két élcsapat ellen ugyanis egyaránt egy roppant izgalmas mérkőzésen maradt alul a szegedi csapat, amely így hat bajnoki után 4–2-vel áll a tabellán.

Ezt viszont egy hónap szünet követi: bár a bajnokságban rengeteg a bizonytalanság, a jelenlegi helyzet szerint Szrecsko Szekulovics csapata december 5-én lép újra pályára, ám az MKOSZ arról döntött, a meccseket zárt kapuk mögött játsszák.

– Jó ritmust kaptunk el, re­mélem, ez a szünet után is folytatódik. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy nem lesznek nézők, hiszen sok energiát kaptunk tőlük, de próbáljuk így is a hazai pályánkat megvédeni. Nem ideális, hogy most egy hónapig nincs meccsünk, de úgy néz ki, ez az év ilyen lesz, ehhez kell alkalmazkodnunk. Ugyanakkor nagyon nehéz mentálisan végig fent maradni, hiszen ha a meccs napján derül ki, hogy aznap mégsem játszunk, az megvisel mindenkit. Ettől függetlenül ke­ményebb időszak vár ránk, egyfajta minialapozást végzünk, és olyan formában szeretnénk folytatni, ahol abbahagytuk – tette hozzá Kerpel-Fronius Gáspár.

– A pályán kívül is jól érez­zük magunkat együtt, az ed­­zéseken pedig mindenki mo­­tiválja a másikat. Govens felkészítette a légiósokat arra, mire lehet számítani, ez Dickey-nek, mint újonc, különösen jól jött. Remek személyiséggel bírnak a külföldi játékosaink, az ő szellemiségük mindenkire ráragadt, és felfele húzza a többieket – tette hozzá a hátvéd annak kapcsán, miben rejlik a változás az előző szezonhoz képest.